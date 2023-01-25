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Posted 25 января 12:23

Published 25 января 12:23

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Во время диспансеризации у 40 жителей Уватского района выявлена онкология

25 января 2023, 12:23
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В прошлом году во время диспансеризации в областной больнице № 20 у 40 жителей Уватского района была выявлена онкология. Также комплексное медобследование помогло диагностировать 332 различных заболеваний, которых раньше у пациентов не было, сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.

Всего диспансеризацию в Уватском районе прошли более 5,9 тысяч человек. В топ заболеваний, выявленных впервые на медобследовании, вошли функциональные нарушения в системе кровообращения — 192 случая, на втором месте заболевания органов пищеварения — 22 случая, на третьем — болезни органов дыхания — 11 случаев.

«Среди социально значимых болезней выявлено 40 злокачественных новообразований, у 10 человек подтвердился сахарный диабет, у 190 человек — болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, в двух случаях — ишемическая болезнь сердца», — пояснили в медучреждении.

Уватские медки напоминают, что диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в три года всем пациентам до 39 лет и ежегодно тем, кому уже более 40 лет.

Диспансеризация — одна из составных частей большой программы народосбережения — позволяет своевременно определить факторы риска, начать лечение и не допустить развития заболеваний.

 

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