Власти Тюменской области пытаются продать памятник истории

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В июле 2022 года его пытались продать за 12,5 миллионов рублей, в июне 2021 года — за 17,3 миллиона рублей.
По информации департамента имущественных отношений, «Дом С. Г. Селеверстова Л. Х. Брандта» является самым крупным в застройке старого купеческого квартала. Площадь четырехэтажного деревянного строения достигает 745 квадратных метров, земельный участок — 719 квадратных метров.
«Новому владельцу предстоит провести ряд работ для сохранения этого объекта. Продажа на конкурсе в электронной форме. Условия: проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», — указано в опубликованном объявлении.
Прием заявок стартует с 26 января и завершится 12 марта 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Кулига выставлен на продажу работающий загородный комплекс за 275 миллионов рублей.