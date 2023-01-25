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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Власти Тюменской области пытаются продать памятник истории

Сегодня, 08:19
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области

В Тюменской области на торги выставили историческое здание

Тюменские власти в очередной раз пытаются продать вековой памятник истории и культуры «Дом С. Г. Селеверстова Л. Х. Брандта», построенный в 1905 году. На этот раз стоимость исторического здания составляет 10 миллионов 932 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В июле 2022 года его пытались продать за 12,5 миллионов рублей, в июне 2021 года — за 17,3 миллиона рублей.

По информации департамента имущественных отношений, «Дом С. Г. Селеверстова Л. Х. Брандта» является самым крупным в застройке старого купеческого квартала. Площадь четырехэтажного деревянного строения достигает 745 квадратных метров, земельный участок — 719 квадратных метров.

«Новому владельцу предстоит провести ряд работ для сохранения этого объекта. Продажа на конкурсе в электронной форме. Условия: проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», — указано в опубликованном объявлении.

Прием заявок стартует с 26 января и завершится 12 марта 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Кулига выставлен на продажу работающий загородный комплекс за 275 миллионов рублей.

В Кулиге под Тюменью продают за 275 миллионов рублей загородный комплекс
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Памятники архитектуры#Покупка-продажа#Аукцион#Тюмень#Тюменская область#Памятник#Памятники культуры
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