Власти Тюменской области пытаются продать памятник истории

В Тюменской области на торги выставили историческое здание

Тюменские власти в очередной раз пытаются продать вековой памятник истории и культуры «Дом С. Г. Селеверстова Л. Х. Брандта», построенный в 1905 году. На этот раз стоимость исторического здания составляет 10 миллионов 932 тысяч рублей.

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