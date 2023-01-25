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Published Сегодня, 16:01

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Ветеринар назвал самые уязвимые к холоду породы собак, которые нуждаются в одежде

25 января 2023, 16:01
Фото: piqsels.com
Ветеринар Богдан Галкин дал интервью NEWS.ru, чтобы предостеречь владельцев собак бесшерстных и коротколапых пород, которые очень чувствительны к холодам. Он порекомендовал обязательно одевать такие породы, как китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцкуинтли и прочих.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт рассказал, что эти породы были выведены в странах с более теплым климатом, поэтому они плохо переносят адаптацию к российским суровым условиям. Вышеперечисленные бесшерстные породы нуждаются в обязательном утеплении специальной одеждой на зимних прогулках. Также стоит отметить, что охотничьи породы крайне подвижны, они любят долго и активно бегать, при этом у них высокая теплоотдача и они легко переохлаждаются. Это касается как крупных собак – легавых и борзых, так и более миниатюрных, таких как джек-рассел-терьер.

Галкин также обратился к владельцам коротколапых собак (корги, таксы), предупреждая их о возможном переохлаждении из-за того, что тело этих четвероногих находится слишком близко к земле. Ветеринар отметил, что представители декоративных пород, например, стриженый пудель, тоже мерзнут зимой без дополнительного утепления.

Эксперт рассказал, что некоторые крупные породы могут проживать в вольере и на улице круглый год в любом климате. Им помогает сохранять тепло густой подшерсток, также им свойственен активный обмен веществ и крепкий иммунитет. Речь идет о ньюфаундлендах, сенбернарах, чау-чау, хаски, лайках и других подобных породах сторожевых собак.

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