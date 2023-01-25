Ветеринар назвал самые уязвимые к холоду породы собак, которые нуждаются в одежде

Как сообщает NEWS.ru, эксперт рассказал, что эти породы были выведены в странах с более теплым климатом, поэтому они плохо переносят адаптацию к российским суровым условиям. Вышеперечисленные бесшерстные породы нуждаются в обязательном утеплении специальной одеждой на зимних прогулках. Также стоит отметить, что охотничьи породы крайне подвижны, они любят долго и активно бегать, при этом у них высокая теплоотдача и они легко переохлаждаются. Это касается как крупных собак – легавых и борзых, так и более миниатюрных, таких как джек-рассел-терьер.