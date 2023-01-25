Ветеринар назвал самые уязвимые к холоду породы собак, которые нуждаются в одежде

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает NEWS.ru, эксперт рассказал, что эти породы были выведены в странах с более теплым климатом, поэтому они плохо переносят адаптацию к российским суровым условиям. Вышеперечисленные бесшерстные породы нуждаются в обязательном утеплении специальной одеждой на зимних прогулках. Также стоит отметить, что охотничьи породы крайне подвижны, они любят долго и активно бегать, при этом у них высокая теплоотдача и они легко переохлаждаются. Это касается как крупных собак – легавых и борзых, так и более миниатюрных, таких как джек-рассел-терьер.
Галкин также обратился к владельцам коротколапых собак (корги, таксы), предупреждая их о возможном переохлаждении из-за того, что тело этих четвероногих находится слишком близко к земле. Ветеринар отметил, что представители декоративных пород, например, стриженый пудель, тоже мерзнут зимой без дополнительного утепления.
Эксперт рассказал, что некоторые крупные породы могут проживать в вольере и на улице круглый год в любом климате. Им помогает сохранять тепло густой подшерсток, также им свойственен активный обмен веществ и крепкий иммунитет. Речь идет о ньюфаундлендах, сенбернарах, чау-чау, хаски, лайках и других подобных породах сторожевых собак.