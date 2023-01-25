В УМВД рассказали, как раздают жилье сотрудникам

В УМВД по Тюменской области рассказали на каких условиях сотрудникам выделяется жилье

Гости из Москвы, прибывшие в УМВД по Тюменской области с проверкой, особое внимание уделили порядку обеспечения личного состава жильём и субсидиями на него. Сегодня тюменские правоохранители рассказали «Нашему городу» о ходе этих двух процедур.

Сюжет Умвд по тюменской области