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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В УМВД рассказали, как раздают жилье сотрудникам

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI

В УМВД по Тюменской области рассказали на каких условиях сотрудникам выделяется жилье

Гости из Москвы, прибывшие в УМВД по Тюменской области с проверкой, особое внимание уделили порядку обеспечения личного состава жильём и субсидиями на него. Сегодня тюменские правоохранители рассказали «Нашему городу» о ходе этих двух процедур.

Инсайдеры «Нашего города» сообщают, что проверяющие выявили ряд нарушений в ходе анализа документации, необходимой для предоставления жилья и субсидий. У комиссии из Москвы возникли вопросы к случаем получения квартир вне очереди, тогда как некоторым сотрудникам приходится ждать обещанного по 15-20 лет.

«Наш город» направлял в УМВД по Тюменской области официальных запрос, чтобы узнать о том, как сотрудникам выделяется жилье. Сегодня мы получили ответ:

Ранее «Наш город» сообщал о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров. 

#Алиса Вернер#Правонарушения#Умвд по тюменской области#УМВД России по Тюменской области#УМВД#Проверка#Деньги#Жилье#Тюменская область#Тюмень#Наказание
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