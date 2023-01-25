В УМВД рассказали, как раздают жилье сотрудникам

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Инсайдеры «Нашего города» сообщают, что проверяющие выявили ряд нарушений в ходе анализа документации, необходимой для предоставления жилья и субсидий. У комиссии из Москвы возникли вопросы к случаем получения квартир вне очереди, тогда как некоторым сотрудникам приходится ждать обещанного по 15-20 лет.
«Наш город» направлял в УМВД по Тюменской области официальных запрос, чтобы узнать о том, как сотрудникам выделяется жилье. Сегодня мы получили ответ:
Ранее «Наш город» сообщал о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров.