В Тюменской области упал уровень рождаемости

При этом, впервые за два последних года в 2022 году рождаемость превысила смертность. В 2022 году в Тюменской области умерло 15 тысяч 472 человека, тогда как в 2021 году число умерших достигло 21 тысячу 499 человек. Показатель снизился с 13,9 до 10,9%.