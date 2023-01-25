В Тюменской области упал уровень рождаемости

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
При этом, впервые за два последних года в 2022 году рождаемость превысила смертность. В 2022 году в Тюменской области умерло 15 тысяч 472 человека, тогда как в 2021 году число умерших достигло 21 тысячу 499 человек. Показатель снизился с 13,9 до 10,9%.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском регионе вырос показатель продолжительности жизни. Средний возраст, до которого доживают тюменцы, составляет 71,9 лет. В 2021 году показатель продолжительности жизни не превышал 70,14 лет.