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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Тюменской области упал уровень рождаемости

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI

В Тюменской области падает рождаемость

В Тюменской области сокращается уровень рождаемости. По сравнении. С 2021 годом он уменьшился с 12 до 11,5%. За 11 месяцев 2022 года в регионе на свет появились 16 тысяч 290 малышей. В 2021 году родилось 18 тысяч 528 детей. Такие данные содержатся в отчете Тюменьстата.
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Тюмень

При этом, впервые за два последних года в 2022 году рождаемость превысила смертность. В 2022 году в Тюменской области умерло 15 тысяч 472 человека, тогда как в 2021 году число умерших достигло 21 тысячу 499 человек. Показатель снизился с 13,9 до 10,9%.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском регионе вырос показатель продолжительности жизни. Средний возраст, до которого доживают тюменцы, составляет 71,9 лет. В 2021 году показатель продолжительности жизни не превышал 70,14 лет.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Демография#Тюменьстат#Тюмень#Тюменская область
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