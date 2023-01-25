В Тюменской области школьнику предложили работать наркокурьером

«Сегодня моему ребёнку через Telegram отправили сообщение такого содержания. Хорошо что мой ребёнок не ведётся на подобные вида сообщения, но ведь есть ребята которым голову задурить — раз плюнуть. Вычислить того, кто отправил это сообщение — невозможно. Родители будьте внимательны, расскажите детям, что это небезопасно», — сообщила родительница школьника.