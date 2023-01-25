В Тюменской области школьнику предложили работать наркокурьером

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Сегодня моему ребёнку через Telegram отправили сообщение такого содержания. Хорошо что мой ребёнок не ведётся на подобные вида сообщения, но ведь есть ребята которым голову задурить — раз плюнуть. Вычислить того, кто отправил это сообщение — невозможно. Родители будьте внимательны, расскажите детям, что это небезопасно», — сообщила родительница школьника.
На опубликованном скрине сообщения, содержится информация о заманчивом заработке до 8 тысяч рублей в день. Отмечено, что от потенциального «сотрудника» лишь требует лишь «прятать в укромных местах расфасованный товар». В неделю обещают заработок до 65 тысяч рублей.
Кстати, тюменцам тоже поступают аналогичные сообщения в Telegram — горожанам предлагают «работу курьером или водителем» на зарплату от 50 тысяч за рейс. Отмечено, что будущих работников ждет стажировка с наставником от 2 до 3 дней.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что при поступлении таких сообщений, следует обращаться в органы полиции.
«По всем аналогичным случаям проводятся проверки, устанавливаются лица, причастные к преступной деятельности», — пояснили в УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на рекламу запрещенных веществ, размещенную на зданиях рядом с учебными заведениями.