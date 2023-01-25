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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Тюменской области школьнику предложили работать наркокурьером

Сегодня, 06:26
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В Тюменской области школьникам предлагают распространять наркотики

В Тобольске школьнику прислали через Telegram приглашение на работу наркокурьером. Об этом сообщила в группе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page] мама мальчика.
Сюжет
Тюмень

«Сегодня моему ребёнку через Telegram отправили сообщение такого содержания. Хорошо что мой ребёнок не ведётся на подобные вида сообщения, но ведь есть ребята которым голову задурить — раз плюнуть. Вычислить того, кто отправил это сообщение — невозможно. Родители будьте внимательны, расскажите детям, что это небезопасно», — сообщила родительница школьника.

На опубликованном скрине сообщения, содержится информация о заманчивом заработке до 8 тысяч рублей в день. Отмечено, что от потенциального «сотрудника» лишь требует лишь «прятать в укромных местах расфасованный товар». В неделю обещают заработок до 65 тысяч рублей.

Кстати, тюменцам тоже поступают аналогичные сообщения в Telegram — горожанам предлагают «работу курьером или водителем» на зарплату от 50 тысяч за рейс. Отмечено, что будущих работников ждет стажировка с наставником от 2 до 3 дней.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что при поступлении таких сообщений, следует обращаться в органы полиции.

«По всем аналогичным случаям проводятся проверки, устанавливаются лица, причастные к преступной деятельности», — пояснили в УМВД.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на рекламу запрещенных веществ, размещенную на зданиях рядом с учебными заведениями.

«Квартальные бездействуют»: в Тюмени рекламируют наркотики у городских школ
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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тобольск#Наркотики#Наркоторговля#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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