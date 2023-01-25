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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Тюмени стоимость квадратного метра подорожала до 110,5 тысяч рублей

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI

В Тюмени цены на недвижимость за год выросли на 20%

В Тюмени на продажу выставлены более 16 тысяч квартир в новостройках. Это максимальное количество жилья, продающегося на первичном рынке, за всю историю развития рынка недвижимости в областной столице.

При этом средняя стоимость квадратного метра составляет 110,5 тысяч рублей — за год «квадрат» вырос в цене на 21,6%.

«Основное событие года — ценовое лидерство строящегося жилья над вторичным рынком. Аналогичная квартира на вторичном рынке может стоить на 3-7% дешевле, нежели предложение от застройщика», — рассказала РБК Тюмень сертифицированный Российской гильдией риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина.

По ее словам, в 2022 году в Тюмени было куплено 16 тысячи 325 квартир, что на 5,3% превышает показатель продаж 2021 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на вторничном рынке недвижимости практически не осталось дешевых квартир. На сегодняшний день число предложений бюджетного жилья стоимостью от 800 тысяч до 2 миллионов рублей не превышает 300.

В Тюмени заканчивается бюджетное жилье
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Недвижимость#Покупка квартир#Покупка-продажа#Тюменская область
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