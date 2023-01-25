В Тюмени стоимость квадратного метра подорожала до 110,5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
При этом средняя стоимость квадратного метра составляет 110,5 тысяч рублей — за год «квадрат» вырос в цене на 21,6%.
«Основное событие года — ценовое лидерство строящегося жилья над вторичным рынком. Аналогичная квартира на вторичном рынке может стоить на 3-7% дешевле, нежели предложение от застройщика», — рассказала РБК Тюмень сертифицированный Российской гильдией риэлторов аналитик-консультант рынка недвижимости Светлана Молодкина.
По ее словам, в 2022 году в Тюмени было куплено 16 тысячи 325 квартир, что на 5,3% превышает показатель продаж 2021 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на вторничном рынке недвижимости практически не осталось дешевых квартир. На сегодняшний день число предложений бюджетного жилья стоимостью от 800 тысяч до 2 миллионов рублей не превышает 300.