В Тюмени самосвал «задавил» легковушку, попавшую в слепую зону

В центре Тюмени самосвал «задавил» легковой автомобиль

ДТП произошло сегодня, 25 января, в центре областной столицы. В результате происшествия легковая машина получила незначительные повреждения, несмотря на то, что на неё наехал грузовик.

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