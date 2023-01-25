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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

В Тюмени самосвал «задавил» легковушку, попавшую в слепую зону

Сегодня, 09:55
Фото: Kennytmn
Скриншот из видео.

В центре Тюмени самосвал «задавил» легковой автомобиль

ДТП произошло сегодня, 25 января, в центре областной столицы. В результате происшествия легковая машина получила незначительные повреждения, несмотря на то, что на неё наехал грузовик.
Сюжет
Тюмень

Странное ДТП случилось в Тюмени на улице Челюскинцев. Момент аварии попал на видео. Столкновение произошло тогда, когда самосвал начал перестраиваться в правый ряд, где уже ехала «шестерка».

Водитель грузового автомобиля, вероятно, не заметил легковой автомобиль и «подмял» его под себя. В результате ДТП «шестерка» медленно развернулась и встала поперек проезжей части.

«В аварии никто не пострадал», — рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» рассказывал про смертельную аварию, произошедшую сегодня утром под Тобольском. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Веста». В ДТП погиб водитель «Ларгуса». Водителя и пассажира «Весты» госпитализировали. 

#Анна Доронина#ГИБДД#Происшествия#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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