В Тюмени самосвал «задавил» легковушку, попавшую в слепую зону

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Странное ДТП случилось в Тюмени на улице Челюскинцев. Момент аварии попал на видео. Столкновение произошло тогда, когда самосвал начал перестраиваться в правый ряд, где уже ехала «шестерка».
Водитель грузового автомобиля, вероятно, не заметил легковой автомобиль и «подмял» его под себя. В результате ДТП «шестерка» медленно развернулась и встала поперек проезжей части.
«В аварии никто не пострадал», — рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» рассказывал про смертельную аварию, произошедшую сегодня утром под Тобольском. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Веста». В ДТП погиб водитель «Ларгуса». Водителя и пассажира «Весты» госпитализировали.