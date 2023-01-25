В Тюмени прикрыли работу 16 автоматов для азартных игр

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
«Следствием и судом установлено, что с 2021 по 2022 годы осужденный 1991 г.р, зная о том, что на территории Тюменской области отсутствует игорная зона, в связи с чем организация и проведение азартных игр запрещены, из корыстных побуждений приобрел и установил 16 электронных терминалов», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Тюменец извлёк доход в размере 1,4 млн рублей. Суд назначил мужчине 1,5 года ограничения свободы. Полученные им деньги будут взысканы в доход государства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле была задержана группа тюменцев, которых обвинили в организации азартных игр.