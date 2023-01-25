В Тюмени прикрыли работу 16 автоматов для азартных игр

В Тюмени следователи остановили работу 16 автоматов для азартных игр

Житель областной столицы организовал проведение азартных игр. По данным пресс-службы СКР Тюменской области, его делом занимался второй отдел ведомства (особо важные дела). 25 января суд вынес приговор мужчине 1991 года рождения.