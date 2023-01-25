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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Тюмени прикрыли работу 16 автоматов для азартных игр

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI

В Тюмени следователи остановили работу 16 автоматов для азартных игр

Житель областной столицы организовал проведение азартных игр. По данным пресс-службы СКР Тюменской области, его делом занимался второй отдел ведомства (особо важные дела). 25 января суд вынес приговор мужчине 1991 года рождения.
«Следствием и судом установлено, что с 2021 по 2022 годы осужденный 1991 г.р,  зная о том, что на территории Тюменской области отсутствует игорная зона, в связи с чем организация и проведение азартных игр запрещены, из корыстных побуждений приобрел и установил 16 электронных терминалов», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Тюменец извлёк доход в размере 1,4 млн рублей. Суд назначил мужчине 1,5 года ограничения свободы. Полученные им деньги будут взысканы в доход государства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в апреле была задержана группа тюменцев, которых обвинили в организации азартных игр.

В Тюмени задержана организованная группа, их обвиняют в организации азартных игр
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Экономика#Деньги#Погода#Тюменцы#Дела судебные
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