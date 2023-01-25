В Тюмени открыта вакансия чиновника ответственого за награждения

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Работник аппарата губернатора должен осуществлять подготовку необходимых наградных документов, готовить письма о результатах рассмотрения наградных документов специальной комиссией. Платить чиновнику будут от 21 до 31 тысячи рублей в месяц.
«Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям», - сообщается на сайте «Госслужба».
Стоит отметить, что в прошлом году появлялась подобная вакансия на сайте правительства региона. Тогда чиновнику предлагали оклад от 10 до 20 тысяч рублей.