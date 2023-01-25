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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Тюмени открыта вакансия чиновника ответственого за награждения

25 января 2023, 12:20
Фото: 1MI

В аппарат губернатора Тюменской области срочно нужен ответственный за награждения

По данным сайта «Госслужба», в аппарат губернатора Тюменской области требуется чиновник, который будет отвечать за награждения граждан. Приём документов от соискателей продлится до 14 февраля.

Работник аппарата губернатора должен осуществлять подготовку необходимых наградных документов, готовить письма о результатах рассмотрения наградных документов специальной комиссией. Платить чиновнику будут от 21 до 31 тысячи рублей в месяц.

«Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям», - сообщается на сайте «Госслужба».

Стоит отметить, что в прошлом году появлялась подобная вакансия на сайте правительства региона. Тогда чиновнику предлагали оклад от 10 до 20 тысяч рублей.

Аппарату тюменского губернатора необходим специалист для вручения наград
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Вакансии#Рабочие вакансии
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