В Тюмени начали продавать турецкую Coca-Cola

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Помимо турецкой колы, тюменцам сегодня доступна газировка из Польши и Казахстана — Coca-Cola, Sprite, Fanta и Dr Pepper. Цены на газировку за объем 0,33 литра начинаются от 75 рублей. Самой дорогой заграничной газировкой являете Dr Pepper — этот напиток продают за 98-129 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной 2023 года под новым именем откроют магазин Zara. Торговая точка будет работать под брендом Maag.
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