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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Тюмени начали продавать турецкую Coca-Cola

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI

В Тюмени в магазинах появилась Coca-Cola из Турции

На прилавках тюменских магазинов появилась Coca-Cola из Турции. Стоимость банки объемом 0,33 литра составляет около 65 рублей, пишет 72.ру.
Сюжет
Тюмень

Помимо турецкой колы, тюменцам сегодня доступна газировка из Польши и Казахстана — Coca-Cola, Sprite, Fanta и Dr Pepper. Цены на газировку за объем 0,33 литра начинаются от 75 рублей. Самой дорогой заграничной газировкой являете Dr Pepper — этот напиток продают за 98-129 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной 2023 года под новым именем откроют магазин Zara. Торговая точка будет работать под брендом Maag.

импорт

В Тюмени весной под новым брендом могут открыть магазин Zara
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Напитки#Газированные напитки#Импорт#Тюмень#Тюменская область
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