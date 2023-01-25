В Тюмени начали продавать турецкую Coca-Cola

Помимо турецкой колы, тюменцам сегодня доступна газировка из Польши и Казахстана — Coca-Cola, Sprite, Fanta и Dr Pepper. Цены на газировку за объем 0,33 литра начинаются от 75 рублей. Самой дорогой заграничной газировкой являете Dr Pepper — этот напиток продают за 98-129 рублей.