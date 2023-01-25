В Тюмени на 50 лет Октября машина «Яндекс.Go» влетела в старую «Оку». Видео

машина «Яндекс.Go» влетела в старую «Оку» в Тюмени на 50 лет Октября. Видео

В областной столице 25 января около 12:50 столкнулись «Ока» и машина «Яндекс.Go». По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», всё произошло на улице 50 лет Октября. В аварии пострадали только машины.