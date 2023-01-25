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В Тюмени на 50 лет Октября машина «Яндекс.Go» влетела в старую «Оку». Видео

25 января 2023, 12:49
Фото: Авто Тюмень ДТП

машина «Яндекс.Go» влетела в старую «Оку» в Тюмени на 50 лет Октября. Видео

В областной столице 25 января около 12:50 столкнулись «Ока» и машина «Яндекс.Go». По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», всё произошло на улице 50 лет Октября. В аварии пострадали только машины.

«Ока» пыталась проехать перекрёсток, но водитель не учёл скорость движения «Рено» «Яндекс.Go». В ДТП пострадала машина перевозчика. Скорую помощь вызывать не стали.

Сегодня «Наш город» сообщал подробности смертельного ДТП на трассе Тюмень – ХМАО, которое произошло рано утром. В аварии погиб житель Москвы, ещё два человека пострадали. «Лада Веста» выехала на полосу встречного движения, машины вылетели за пределы дороги.

Появились подробности смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#ГИБДД#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода#Александр Мязин
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