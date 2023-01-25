В Тюмени на 50 лет Октября машина «Яндекс.Go» влетела в старую «Оку». Видео

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«Ока» пыталась проехать перекрёсток, но водитель не учёл скорость движения «Рено» «Яндекс.Go». В ДТП пострадала машина перевозчика. Скорую помощь вызывать не стали.
Сегодня «Наш город» сообщал подробности смертельного ДТП на трассе Тюмень – ХМАО, которое произошло рано утром. В аварии погиб житель Москвы, ещё два человека пострадали. «Лада Веста» выехала на полосу встречного движения, машины вылетели за пределы дороги.