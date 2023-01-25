В Тюмени 10-летний подросток выдумал историю похищения и ограбления неизвестными

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
«Мальчик все придумал. Признался в этом в следственном комитете», — отметил источник агентства URA.RU.
Со слов мальчика, на улице Муравленко на него напали неизвестные, забрали с собой и потом выбросили из машины на другом конце Тюмени.
Вчера следователи СКР пообещали провести расследование из-за публикаций в СМИ. Граждан попросили сообщить всю возможную информацию по телефону. Об этом сообщал «Наш город».