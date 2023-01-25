В Тюмени 10-летний подросток выдумал историю похищения и ограбления неизвестными

Тюменский подросток выдумал историю похищения и ограбления неизвестными

По данным URA.RU, тюменский подросток, который сообщил о похищении и ограблении, сознался во вранье. Об этом рассказал источник информационного издания. Напомним, что вчера следователи СКР решили проверить сообщения СМИ об инциденте с подростком.