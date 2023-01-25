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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Тюмени 10-летний подросток выдумал историю похищения и ограбления неизвестными

25 января 2023, 14:04
Фото: 1MI

Тюменский подросток выдумал историю похищения и ограбления неизвестными

По данным URA.RU, тюменский подросток, который сообщил о похищении и ограблении, сознался во вранье. Об этом рассказал источник информационного издания. Напомним, что вчера следователи СКР решили проверить сообщения СМИ об инциденте с подростком.
«Мальчик все придумал. Признался в этом в следственном комитете», — отметил источник агентства URA.RU.

Со слов мальчика, на улице Муравленко на него напали неизвестные, забрали с собой и потом выбросили из машины на другом конце Тюмени.

Вчера следователи СКР пообещали провести расследование из-за публикаций в СМИ. Граждан попросили сообщить всю возможную информацию по телефону. Об этом сообщал «Наш город».

В Тюмени неизвестные напали на 10-летнего школьника, ограбили и бросили в сугроб
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Деньги#Тюменцы#Следователи#СКР
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