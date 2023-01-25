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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Тобольске девочка заплатила 168 рублей за проезд в автобусе из-за сбоя

Сегодня, 10:55

Из-за сбоя девочка заплатила 168 рублей за проезд в автобусе Тобольска

В Тобольске пассажиры автобусов снова жалуются на многочисленные списания денег с карты. Некоторые жители города могут заплатить за 1 поезду 168 рублей, сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск».

Похожие проблемы и у других пассажиров городского общественного транспорта.

«Дочь съездила на учёбу 24.01.23, на двух автобусах, расплатившись картой, соответственно 2 раза, вечером сняли с карты 7 раз по 24 рубля, что это такое? И сколько это будет продолжаться, не в первый раз уже происходит», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Горожане призывают оплачивать проезд наличкой, проблемы с оплатой картой возникают не первый раз.

Ранее «Наш город» сообщал, что 29 декабря житель Тюмени заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники пообещали проверить платеж.

Житель Тюмени заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники проверят платеж
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#Александр Мязин#Жалобы#Общество#Автобусы#Дачные автобусы#Водители автобусов#Льготы на проезд в транспорте#Проезды#Дороги#Безопасность на дорогах
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