В Тобольске девочка заплатила 168 рублей за проезд в автобусе из-за сбоя

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Похожие проблемы и у других пассажиров городского общественного транспорта.
«Дочь съездила на учёбу 24.01.23, на двух автобусах, расплатившись картой, соответственно 2 раза, вечером сняли с карты 7 раз по 24 рубля, что это такое? И сколько это будет продолжаться, не в первый раз уже происходит», - сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Горожане призывают оплачивать проезд наличкой, проблемы с оплатой картой возникают не первый раз.
Ранее «Наш город» сообщал, что 29 декабря житель Тюмени заплатил за проезд в автобусе 100 рублей. Чиновники пообещали проверить платеж.