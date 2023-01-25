В Тобольске девочка заплатила 168 рублей за проезд в автобусе из-за сбоя

Из-за сбоя девочка заплатила 168 рублей за проезд в автобусе Тобольска

В Тобольске пассажиры автобусов снова жалуются на многочисленные списания денег с карты. Некоторые жители города могут заплатить за 1 поезду 168 рублей, сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск».