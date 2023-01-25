В Татьянин день депутаты тюменской гордумы пожелали молодежи радости познания

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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«У вас есть желание изменить мир к лучшему и успешно сочетать учебу с общественной деятельностью. Студенческая пора — время открытий, любознательности, воплощения новых проектов, поэтому дерзайте и верьте в себя! Знания, которые вы получаете сегодня, завтра дадут вам возможность реализовать самые смелые планы», — подчеркнул председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.
Депутаты поблагодарили преподавательский состав тюменских университетов, техникумов и колледжей за работу с молодежью, раскрытие ее потенциала.
«Дорогие друзья! Используйте все шансы и возможности студенческой жизни. Желаем вам ставить перед собой только высокие цели и достигать больших результатов, радости познания и творчества, неизменной удачи и счастья!», — пожелал от имени депутатского корпуса спикер городской Думы.