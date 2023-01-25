nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Татьянин день депутаты тюменской гордумы пожелали молодежи радости познания

Сегодня, 04:00
Фото: Тюменская городская Дума
С днем российского студенчества поздравили молодежь депутаты городской Думы. Они отметили, что молодое поколение тюменцев всегда отличалось активностью, решительностью, заинтересованностью в развитии родного города и стремлением к самореализации.
Сюжет
Тюмень
«У вас есть желание изменить мир к лучшему и успешно сочетать учебу с общественной деятельностью. Студенческая пора — время открытий, любознательности, воплощения новых проектов, поэтому дерзайте и верьте в себя! Знания, которые вы получаете сегодня, завтра дадут вам возможность реализовать самые смелые планы», — подчеркнул председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

Депутаты поблагодарили преподавательский состав тюменских университетов, техникумов и колледжей за работу с молодежью, раскрытие ее потенциала.

«Дорогие друзья! Используйте все шансы и возможности студенческой жизни. Желаем вам ставить перед собой только высокие цели и достигать больших результатов, радости познания и творчества, неизменной удачи и счастья!», — пожелал от имени депутатского корпуса спикер городской Думы.
#Анна Доронина#Тюменская городская Дума#Общество#Тюмень
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Вчера, 11:14