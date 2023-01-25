В селе Гусево Тюменского района открылся новый дом культуры

«В настоящее время в Тюменской области строится районный ДК в селе Большое Сорокино со зрительным залом на 300 мест. Кроме того, построим Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского района. Будет отремонтировано несколько учреждений культуры в Ишимском и Тобольском районах», – отметил глава региона.