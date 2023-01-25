В селе Гусево Тюменского района открылся новый дом культуры

Posted 25 января 13:07
Published 25 января 13:07
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Здание площадью более 400 квадратных метров построено построено менее чем за год по типовому проекту с использованием технологии каркасного строительства. Здесь есть зрительный зал на сто мест, библиотека с читальным залом, помещение для занятий музыкой и декоративно-прикладным творчеством.
«Раньше мы использовали технологию каркасного строительства в регионе при возведении фельдшерско-акушерских пунктов и небольших сельских школ. С точки зрения сроков строительства, цены и качества типовой проект центра культуры и досуга показал свою эффективность. Планируем его использовать для строительства небольших учреждений культуры в наших сельских муниципалитетах», – отметил губернатор.
Александр Моор тепло поздравил жителей Гусево с открытием нового учреждения культуры и выразил уверенность в том, что сельский клуб станет центром притяжения для людей всех возрастов, от дошкольников до ветеранов.
В ходе рабочей поездки в Тюменский район губернатор осмотрел капитально отремонтированное здание Дома культуры «Родник» в селе Горьковка. Ремонтные работы в здании 1975 года постройки общей площадью более тысячи квадратных метров начались в апреле 2022 года и были завершены в декабре.
В обновленном сельском клубе расположены зрительный зал на 160 мест, помещения для занятий хореографией, декоративно-прикладным творчеством, вокалом. Капитальный ремонт проведен в рамках реализации национального проекта «Культура». Сейчас клуб посещают 211 человек.
Учреждения культуры очень важны для сельских жителей, подчеркнул Александр Моор.
«В настоящее время в Тюменской области строится районный ДК в селе Большое Сорокино со зрительным залом на 300 мест. Кроме того, построим Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского района. Будет отремонтировано несколько учреждений культуры в Ишимском и Тобольском районах», – отметил глава региона.