В новом году цены на российские матрасы останутся прежними

По мнению независимых экспертов, этот рынок сравнительно легко пережил острые кризисные времена, продемонстрировав впечатляющую живучесть и устойчивость к колебаниям спроса. Сегодня приличный фирменный матрас отечественного производства можно купить за 12-15 тыс. рублей. В то время как западные аналоги предлагаются по цене не менее 40-50 тыс. рублей. Такой внушительный разлёт цен оставляет матрасы из ЕС за бортом покупательского интереса. А вот матрасная продукция из дружественной Белоруссии продолжает составлять достойную конкуренцию российским изделиям. Так что в ближайшее время спальные принадлежности из этих двух стран полностью займут внутренний рынок РФ.