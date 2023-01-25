В новом году цены на российские матрасы останутся прежними

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Производители матрасов окончательно осознали перспективность полного импортозамещения, которым активно занялись все крупные фабрики. В настоящий момент дорогостоящий натуральный латекс успешно заменяется искусственным аналогом. А знаменитая кокосовая койра продолжат доставляться с помощью альтернативных каналов. В результате российские матрасы практически не подорожали в сравнении с ценами прошлого года. Более того, на популярные позиции среднего ценового сегмента многие продавцы поставили аппетитные скидки.
По мнению независимых экспертов, этот рынок сравнительно легко пережил острые кризисные времена, продемонстрировав впечатляющую живучесть и устойчивость к колебаниям спроса. Сегодня приличный фирменный матрас отечественного производства можно купить за 12-15 тыс. рублей. В то время как западные аналоги предлагаются по цене не менее 40-50 тыс. рублей. Такой внушительный разлёт цен оставляет матрасы из ЕС за бортом покупательского интереса. А вот матрасная продукция из дружественной Белоруссии продолжает составлять достойную конкуренцию российским изделиям. Так что в ближайшее время спальные принадлежности из этих двух стран полностью займут внутренний рынок РФ.
Стоит отметить, что лидирующие матрасные фабрики стали диктовать партнёрским интернет-магазинам собственные ценовые критерии. В частности, речь идёт о торговой наценке, которая не должна превышать 15-20% от цены закупки. Такие шаги позволяют значительно ускорить товарооборот, привлекая покупателей действительно невысокими ценами на главную составляющую комфорта спальных комнат. Одновременно продвигается ещё один тренд — продажа матраса вместе с кроватью на одном сайте. Подобные решения по понятным причинам пришлись по душе многим покупателям, которые зачастую испытывают ощутимые затруднения с подбором матрасного блока под конкретные размеры посадочного места.
Оптимизм фаворитов матрасного рынка также связан с повышением интереса граждан к радикальному переоснащению спальных мест. После пандемии коронавируса с её карантинными «посиделками» большинство семейных пар ощутили острую необходимость в принципиальном повышении удобства своих кроватей. И в этом им активно помогают популярные гипермаркеты, торгующие товарами для сна в интернете.
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