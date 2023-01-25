В ходе СВО погиб 25-летний молодой тюменец

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
На похороны пришли жители села Нижняя Тавда, военнослужащего провожал в последний путь почётный караул.
«Сегодня в селе Нижняя Тавда был похоронен Клюкин Олег, ему было всего 25 лет. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, удостоен государственной награды Российской Федерации медаль «За отвагу» (посмертно)», - сообщил Валерий Борисов 25 января.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что 35-летний тюменец Константин Знаменщиков погиб в ходе СВО.