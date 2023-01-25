nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В ходе СВО погиб 25-летний молодой тюменец

Сегодня, 11:49
Фото: Валерий Борисов

Молодой тюменец погиб в ходе СВО

В своём телеграм-канале глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов сообщил о похоронах Олега Клюкина. 25-летний молодой человек погиб в ходе СВО, других подробностей не сообщается.

На похороны пришли жители села Нижняя Тавда, военнослужащего провожал в последний путь почётный караул.

«Сегодня в селе Нижняя Тавда был похоронен Клюкин Олег, ему было всего 25 лет. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения СВО, удостоен государственной награды Российской Федерации медаль «За отвагу» (посмертно)», - сообщил Валерий Борисов 25 января.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что 35-летний тюменец Константин Знаменщиков погиб в ходе СВО.

В ходе СВО погиб 35-летний тюменец
Узнать подробнее
#Общество#Военные#Похороны#Медали#Медаль#Погода
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Вчера, 11:14