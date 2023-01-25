nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Тюменцам назвали самые дешевые зимние направления для отдыха

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, куда дешевле всего слетать зимой

Стали известны самые популярные и самые дешевые направления отдыха из Тюмени зимой. По данным сервиса Avaisales, в тройку самых востребованных российских городов у тюменцев входят Москва, Сочи и Санкт-Петербург, среди заграничных лидируют Бангкок, Пхукет и Анталья.
Сюжет
Тюмень

В Москву феврале жители Тюмени могут улететь за 4 тысячи 980 рублей, в Сочи — за 8 тысяч 470 рублей. Полет до Санкт-Петербурга обойдется в 5 тысяч757 рублей.

Заграничные направления стоят на порядок дороже. Одним из самых дорогих является Бангкок и Пхукет — от 74 до 88 тысяч рублей придется заплатить только за авиабилеты. До Турции тюменцы смогут добраться за 23 тысячи 749 рублей.

Что касается самых дешевых направлений из Тюмени, то в тройку городов ходят Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Стоимость авиабилетов по данным направлениям составляет от 3 тысяч 375 рублей до4 тысяч 276 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни из-за непогоды в Ямало-Ненецком автономном округе из Нового Уренгой был задержан на пять часов вылет в Тюмень.

Из-за сильного ветра на Ямале на 3,5 часа задержан рейс Новый Уренгой — Тюмень
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Путешествия#Билеты#Цены на билеты#Отпуск#Тюменская область
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Вчера, 11:14