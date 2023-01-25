Тюменцам назвали самые дешевые зимние направления для отдыха

Заграничные направления стоят на порядок дороже. Одним из самых дорогих является Бангкок и Пхукет — от 74 до 88 тысяч рублей придется заплатить только за авиабилеты. До Турции тюменцы смогут добраться за 23 тысячи 749 рублей.