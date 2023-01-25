Тюменцам назвали самые дешевые зимние направления для отдыха

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 05:32
В Москву феврале жители Тюмени могут улететь за 4 тысячи 980 рублей, в Сочи — за 8 тысяч 470 рублей. Полет до Санкт-Петербурга обойдется в 5 тысяч757 рублей.
Заграничные направления стоят на порядок дороже. Одним из самых дорогих является Бангкок и Пхукет — от 74 до 88 тысяч рублей придется заплатить только за авиабилеты. До Турции тюменцы смогут добраться за 23 тысячи 749 рублей.
Что касается самых дешевых направлений из Тюмени, то в тройку городов ходят Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Стоимость авиабилетов по данным направлениям составляет от 3 тысяч 375 рублей до4 тысяч 276 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни из-за непогоды в Ямало-Ненецком автономном округе из Нового Уренгой был задержан на пять часов вылет в Тюмень.