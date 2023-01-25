Тюменский комбинат бренда «Данон» произвел небезопасное молоко

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Предприятию вынесено предупреждение.
«В системе «Меркурий» отсутствует информaция об используемом сырье при производстве укaзaнного количествa продукции. Тaким обрaзом, продукция вырaботaнa из сырья неизвестного происхождения», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Стоит отметить, что нарушение выявлено в январе, молочный комбинат оформил ветеринарный сертификат на производство обезжиренного молока.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2020 году 52 пробы с тюменских молочных заводов не соответствовали показателям безопасности и качества, в 30 обнаружены растительные жиры.