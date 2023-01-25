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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Тюменский комбинат бренда «Данон» произвел небезопасное молоко

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI

Тюменский молочный комбинат «Данон» выпустил 209 тонн небезопасного молока

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что молочное предприятие АО «Данон Россия» в Ялуторовском районе выпустило 209 тонн небезопасного молока. Нарушения выявлено в ходе мониторинга данных системы «Меркурий».

Предприятию вынесено предупреждение.

«В системе «Меркурий» отсутствует информaция об используемом сырье при производстве укaзaнного количествa продукции. Тaким обрaзом, продукция вырaботaнa из сырья неизвестного происхождения», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Стоит отметить, что нарушение выявлено в январе, молочный комбинат оформил ветеринарный сертификат на производство обезжиренного молока.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2020 году 52 пробы с тюменских молочных заводов не соответствовали показателям безопасности и качества, в 30 обнаружены растительные жиры.

В молочной продукции известных тюменских производителей нашли серьезные нарушения
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#Александр Мязин#Общество#Жалобы#Молоко#Деньги#Экономика#Продукты
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