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Posted 25 января 14:23

Published 25 января 14:23

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Тюменские службы занятости помогли открыть свое дело более 1300 женщинам

25 января 2023, 14:23
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
В Тюменской области при содействии местных служб занятости свое дело открыли более 1300 женщин. Об этом рассказали в пресс-службе региональном департаменте труда и занятости населения.

Большая часть — 1239 тюменок — развивают свое в статусе индивидуального предпринимателя, 74 — в качестве юридического лица и 60 работают как самозанятые.

«Самыми популярными сферами стали сферы услуг и торговли. Женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, оказывают клининговые услуги. В отдаленных сельских районах очень востребованы магазины смешанных товаров», — пояснили в ведомстве.

Премьер Михаил Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Она включает соблюдение принципов равноправия между мужчинами и женщинами, повышения экономической независимости и политической активности россиянок.

Одним из механизмов достижения результатов названо вовлечение женщин в предпринимательство.

Напомним, что в 2023 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 144 жителя Тюменской области. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица — 192 тысячи рублей. За консультацией обращаться в любое отделение кадрового центра «Работа России» Тюменской области.

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