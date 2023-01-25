Тюменские службы занятости помогли открыть свое дело более 1300 женщинам

Напомним, что в 2023 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 144 жителя Тюменской области. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица — 192 тысячи рублей. За консультацией обращаться в любое отделение кадрового центра «Работа России» Тюменской области.