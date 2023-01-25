Тюменские службы занятости помогли открыть свое дело более 1300 женщинам

Posted 25 января 14:23
Published 25 января 14:23
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Большая часть — 1239 тюменок — развивают свое в статусе индивидуального предпринимателя, 74 — в качестве юридического лица и 60 работают как самозанятые.
«Самыми популярными сферами стали сферы услуг и торговли. Женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, оказывают клининговые услуги. В отдаленных сельских районах очень востребованы магазины смешанных товаров», — пояснили в ведомстве.
Премьер Михаил Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Она включает соблюдение принципов равноправия между мужчинами и женщинами, повышения экономической независимости и политической активности россиянок.
Одним из механизмов достижения результатов названо вовлечение женщин в предпринимательство.
Напомним, что в 2023 году финансовую помощь на открытие своего дела при содействии службы занятости смогут получить 144 жителя Тюменской области. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица — 192 тысячи рублей. За консультацией обращаться в любое отделение кадрового центра «Работа России» Тюменской области.