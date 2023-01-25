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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Тюменские предприниматели переходят на работу по найму

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI

Тюменские бизнесмены начали искать себе работу

Тюменские предприниматели переходят на работу по найму. По данным исследования аналитиков «Зарплата.ру», порядка 30% жителей, работающих на данный момент в найме, имеют собственный бизнес.
Сюжет
Тюмень

У 67% сотрудников компаний опыт работы «на себя» был в прошлом. Большая часть быыших бизнесменов занимались розничной торговлей, вели деятельность в сфере услуг и продаж.

По данным опроса, 39% наемных работников из числа бывших предпринимателей планируют вновь заняться развитием своего дела. 20% — категорически не хотят. При этом, 72% опрошенных тюменцев отмечают, что хотели бы работать на себя, 51% недовольны работой по найму из-за небольшой заработной платы. Только 28% в работе по найму абсолютно все устраивает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сокращается уровень безработицы. По данным на начало этого года в регионе зарегистрировано 3,2 тысячи безработных и 5,4 тысячи соискателей.

В Тюменской области стало меньше безработных
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Исследования
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