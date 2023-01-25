Тюменские предприниматели переходят на работу по найму

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:54
У 67% сотрудников компаний опыт работы «на себя» был в прошлом. Большая часть быыших бизнесменов занимались розничной торговлей, вели деятельность в сфере услуг и продаж.
По данным опроса, 39% наемных работников из числа бывших предпринимателей планируют вновь заняться развитием своего дела. 20% — категорически не хотят. При этом, 72% опрошенных тюменцев отмечают, что хотели бы работать на себя, 51% недовольны работой по найму из-за небольшой заработной платы. Только 28% в работе по найму абсолютно все устраивает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сокращается уровень безработицы. По данным на начало этого года в регионе зарегистрировано 3,2 тысячи безработных и 5,4 тысячи соискателей.