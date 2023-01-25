Тюменская птицефабрика «Пышминская» продолжает модернизировать производство

Сейчас из эксплуатации предприятие уже вывело 20 устаревших и ветхих птичников. Взамен построено 2 новых птичника на 117 тысяч голов каждый. Из птичников в цех сортировки яйца поступают в автоматическом режиме – по транспортеру, протяженность которого превышает 250 метров. На птицефабрике установлено современное оборудование по обработке яйца мощностью 120 тысяч штук в час.