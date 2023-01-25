Тюменская птицефабрика «Пышминская» продолжает модернизировать производство

Posted 25 января 12:41
Published 25 января 12:41
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Сейчас из эксплуатации предприятие уже вывело 20 устаревших и ветхих птичников. Взамен построено 2 новых птичника на 117 тысяч голов каждый. Из птичников в цех сортировки яйца поступают в автоматическом режиме – по транспортеру, протяженность которого превышает 250 метров. На птицефабрике установлено современное оборудование по обработке яйца мощностью 120 тысяч штук в час.
Еще один автоматизированный птичник планируется возвести до конца 2023 года. Кроме того, в плане на текущий год – строительство цеха термической обработки комбикормов. Это позволит повысить уровень биологической безопасности на предприятии.
«Цель модернизации – довести производство яйца до 450 миллионов штук в год», – заявил Василий Шевчик.
Решение о модернизации птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства, напомнил Александр Моор. На первом этапе общий объем инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования превысил 1 миллиард рублей.
Губернатор поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации предприятия.
«В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке. С учетом высокой производительности труда заработная плата специалистов будет расти. Это станет хорошим примером для других предприятий, а самое главное – и для других тюменских инвесторов», – подчеркнул Александр Моор.