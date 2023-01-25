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Posted 25 января 12:41

Published 25 января 12:41

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Тюменская птицефабрика «Пышминская» продолжает модернизировать производство

25 января 2023, 12:41
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
2022 году птицефабрика «Пышминская» приступила ко второму этапу инвестиционного проекта по реконструкции основного производства. Результаты проделанной работы оценил глава региона во время своего визита на предприятие, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Сейчас из эксплуатации предприятие уже вывело 20 устаревших и ветхих птичников. Взамен построено 2 новых птичника на 117 тысяч голов каждый. Из птичников в цех сортировки яйца поступают в автоматическом режиме – по транспортеру, протяженность которого превышает 250 метров. На птицефабрике установлено современное оборудование по обработке яйца мощностью 120 тысяч штук в час.

Еще один автоматизированный птичник планируется возвести до конца 2023 года. Кроме того, в плане на текущий год – строительство цеха термической обработки комбикормов. Это позволит повысить уровень биологической безопасности на предприятии.

«Цель модернизации – довести производство яйца до 450 миллионов штук в год», – заявил Василий Шевчик.

Решение о модернизации птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства, напомнил Александр Моор. На первом этапе общий объем инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования превысил 1 миллиард рублей.

Губернатор поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации предприятия.

«В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке. С учетом высокой производительности труда заработная плата специалистов будет расти. Это станет хорошим примером для других предприятий, а самое главное – и для других тюменских инвесторов», – подчеркнул Александр Моор.

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