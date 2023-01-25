Специалисты военных заводов в США получают в 9 - 12 раз больше, чем в России

В США и Европе ситуация совсем иная. Например, в одной из крупнейших оборонных корпораций «General Dynamics» инженеры могут получать 100 – 150 тысяч долларов в год (около 680 000 рублей в месяц). Разумеется, указывается сумма до уплаты налогов, но с российскими зарплатами не сравнить. В худшем случае инженер в США (если он живёт один, не имеет обязательных расходов) с такой зарплатой заплатит государству 24% подоходного налога, и оставит у себя на руках почти 530 тыс. рублей в месяц.