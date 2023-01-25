Специалисты военных заводов в США получают в 9 - 12 раз больше, чем в России

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Сейчас во всём мире начинается бум военного производства. Из-за СВО многие страны решили вложиться в боевую технику. Но конкурируют на поле боя не только пушки и танки, но и качество инженеров и рабочих предприятий ВПК в России и на Западе.
В настоящий момент некоторые предприятия ВПК в РФ работают в 2 – 3 смены. Однако выяснилось, что специалистов не хватает. Даже в Москве токарям, например, предлагают до 200 тыс. рублей в месяц. Но далеко не все могут себе такое позволить.
В АО «НПК «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) жалуются, что не могут найти людей даже на должности, которые не требуют квалификации. Эксперты уже прогнозируют нехватку почти 400 000 рабочих сектора ОПК, включая 120 тысяч человек с высшим образованием. Не помогает и бронь от возможной мобилизации и отсрочка от армии.
С зарплатами в этой отрасли дела обстоят плохо. например, АО «Корпорация «Комета», которая специализируется на космических информацинно-резведывательных системах, предлагает инженерам 60 тысяч рублей в месяц. Ведущему инженеру-конструктору – 80 тысяч рублей. И это в Москве!
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (он один из крупнейших в РФ) в Москве предлагает старшему научному сотруднику только 57 000 в месяц. В Екатеринбурге 55 000.
«Сейчас в России созидательный труд демотивируется и материально, и морально. Инженеры, конструктора и ученые у нас не только получают позорно низкие зарплаты, но к ним общество и власти относятся с несильно скрываемым презрением, считая их чуть ли не крепостными, собственностью страны, которые обязаны достигать результатов «мирового уровня», - сообщил независимый аналитик Дмитрий Милин.
В США и Европе ситуация совсем иная. Например, в одной из крупнейших оборонных корпораций «General Dynamics» инженеры могут получать 100 – 150 тысяч долларов в год (около 680 000 рублей в месяц). Разумеется, указывается сумма до уплаты налогов, но с российскими зарплатами не сравнить. В худшем случае инженер в США (если он живёт один, не имеет обязательных расходов) с такой зарплатой заплатит государству 24% подоходного налога, и оставит у себя на руках почти 530 тыс. рублей в месяц.