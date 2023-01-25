Семья из Тюмени получила от администрации 6,47 млн рублей за аварийную квартиру

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Администрация хотела принудительно изъять помещение.
«В июле 2021 года администрация Тюмени приняла распоряжение об изъятии земельного участка и жилых помещений этого дома. Она предложила жильцам выкупную стоимость в 5 млн 793 тыс. рублей, из которых 4 млн 395 тыс. 549 рублей — стоимость квартиры. Однако собственники жилья не согласились с этой суммой и обратились к независимой экспертизе. По ее отчету, выкупная стоимость объекта, включая дополнительные траты, составляет 7 млн 97 тыс. рублей, а квартиры — 5 млн 743 тыс. 603 рубля», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
13 июля 2021 года собственники спорной квартиры получили из администрации уведомление с приложением распоряжения об изъятии земельного участка и жилых помещений. Администрация ссылалась на отчет ООО «Центр экономического содействия», по которому рыночная стоимость права требования выкупной цены спорного жилья и долей в общем составляла 5 млн 793 тыс. рублей. А граждане отказались подписывать это соглашение с администрацией. Тогда ее представитель обратился в суд, чтобы в принудительном порядке изъять спорную квартиру общей площадью 72,4 кв.м.
При определении выкупной стоимости жилого помещения суд принял во внимание заключение судебной экспертизы. По закону, выкупная цена изымаемого жилья определяется правилами, указанными в жилищном кодексе России.
Другие эксперты ООО «Западно-сибирский центр независимых экспертиз» оценили квартиру в 6,4 млн рублей. Поскольку между сторонами не было достигнуто соглашение о выкупе жилого помещения, суд решил, что имеются все основания для принудительного выкупа спорного жилья.
Иск собственников квартиры был удовлетворён.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени направят миллиарды рублей, чтобы улучшить жилищные условия горожан.