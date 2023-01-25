Семья из Тюмени получила от администрации 6,47 млн рублей за аварийную квартиру

13 июля 2021 года собственники спорной квартиры получили из администрации уведомление с приложением распоряжения об изъятии земельного участка и жилых помещений. Администрация ссылалась на отчет ООО «Центр экономического содействия», по которому рыночная стоимость права требования выкупной цены спорного жилья и долей в общем составляла 5 млн 793 тыс. рублей. А граждане отказались подписывать это соглашение с администрацией. Тогда ее представитель обратился в суд, чтобы в принудительном порядке изъять спорную квартиру общей площадью 72,4 кв.м.