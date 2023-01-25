nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Появились подробности смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Сегодня, 10:21
Фото: ГИБДД

Подробности смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

В пресс-службе ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло 25 января на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. «Лада Веста» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ларгусом».

Скончался водитель из Московской области.

«По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста», под управлением 21-летнего жителя г. Сургута, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял житель Московской области. Водитель «Лады Ларгус» погиб. Водитель и 26-летний пассажир второго автомобиля доставлены в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени самосвал «задавил» легковой автомобиль ВАЗ 2106. Никто не пострадал.

В Тюмени самосвал «задавил» легковушку, попавшую в слепую зону
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#ГИБДД#Дороги#Безопасность на дорогах#Деньги#Александр Мязин
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Вчера, 11:14