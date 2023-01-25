Появились подробности смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Подробности смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

В пресс-службе ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло 25 января на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. «Лада Веста» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ларгусом».