Появились подробности смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Скончался водитель из Московской области.
«По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста», под управлением 21-летнего жителя г. Сургута, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял житель Московской области. Водитель «Лады Ларгус» погиб. Водитель и 26-летний пассажир второго автомобиля доставлены в больницу», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени самосвал «задавил» легковой автомобиль ВАЗ 2106. Никто не пострадал.