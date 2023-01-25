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Posted Сегодня, 00:59

Published Сегодня, 00:59

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Поручено доложить о ходе расследования дела об осквернении арки сквера Победы

Сегодня, 00:59
Фото: 1MI

В Тюмени продолжают расследовать уголовное дело по факту осквернения сквера Победы

Председатель СК России поручил главе СК по Тюменской области А. А. Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела об осквернении арки сквера Победы, сообщается в ведомстве.

В настоящее время устанавливается личность тюменцев, оторвавших детали от арки в парке Победы, расположенном в районе улиц  Валерии Гнаровской — Широтной и Мельникайте. По данному факту органы областного следственного комитета возбудили уголовное дело, в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.

Напомним, что в понедельник, 23 января, очевидцы выложили в социальных сетях видео, на котором можно увидеть, как подростки лазают по входной арке-звезде сквера, а потом бросаются оторванными деталями.

Подростки испортили звезду в сквере Победы
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#Елена Чебоксарова#Осквернение#Правонарушения#Сквер Победы#Наказание#Парки и скверы
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