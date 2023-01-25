Поручено доложить о ходе расследования дела об осквернении арки сквера Победы

В настоящее время устанавливается личность тюменцев, оторвавших детали от арки в парке Победы, расположенном в районе улиц Валерии Гнаровской — Широтной и Мельникайте. По данному факту органы областного следственного комитета возбудили уголовное дело, в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.