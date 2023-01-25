Поручено доложить о ходе расследования дела об осквернении арки сквера Победы

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В настоящее время устанавливается личность тюменцев, оторвавших детали от арки в парке Победы, расположенном в районе улиц Валерии Гнаровской — Широтной и Мельникайте. По данному факту органы областного следственного комитета возбудили уголовное дело, в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ.
Напомним, что в понедельник, 23 января, очевидцы выложили в социальных сетях видео, на котором можно увидеть, как подростки лазают по входной арке-звезде сквера, а потом бросаются оторванными деталями.