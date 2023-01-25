От шопинга до тусовок: у Тюмени появилась интерактивная карта

Весь город разделен на семь зон — «Курортники и шопоголики» (от улицы Алебашевской до улицы Тимофея Чаркова), «Приличный спальник» (от набережной Туры до улицы Алебашевской), «Студенты и движ» (от улицы Перекопской до Масловского взвоза), «Современный город» (от 50 лет Октября до 50 лет ВЛКСМ), «Парки и зоны отдыха» (от Запольной до Елецкой), «Торг уместен» (от улицы Мельникайте до Монтажников), «Исторический центр» (улицы Луначарского до улицы Перекопской).