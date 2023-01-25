nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

От шопинга до тусовок: у Тюмени появилась интерактивная карта

Сегодня, 07:54
Фото: aviasales.ru

У Тюмени появилась интерактивная карта. Там есть все - от шопинга до тусовок

Сервис по поиску билетов Aviasales добавил Тюмень в число городов-участников проекта «Короче». Теперь у областной столицы есть интерактивная карта, благодаря которой туристы, планирующее путешествие в Тюмень, могут ознакомиться с городом буквально за несколько минут.

Весь город разделен на семь зон — «Курортники и шопоголики» (от улицы Алебашевской до улицы Тимофея Чаркова), «Приличный спальник» (от набережной Туры до улицы Алебашевской),  «Студенты и движ» (от улицы Перекопской до Масловского взвоза), «Современный город» (от 50 лет Октября до 50 лет ВЛКСМ), «Парки и зоны отдыха» (от Запольной до Елецкой), «Торг уместен» (от улицы Мельникайте до Монтажников), «Исторический центр» (улицы Луначарского до улицы Перекопской).

У каждой из зон присутствует краткое описание — что там находится, какие проблемы имеются. К примеру у зоны «Студенты и движ» имеются проблемы с парковочными местами, а в «Приличном спальнике» — мало людей и отличие от «Исторического центра».

Ранее «Наш Город» писал, что эксперты назвали самые популярные зимние направления у тюменцев. В список российских городов вошли Сочи, Москва и Санкт-Петербург, а из заграничных стран наибольшим спросом у тюменцев в феврале пользуются Пхукет и Анталья.

Тюменцам назвали самые дешевые зимние направления для отдыха
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Иностранные туристы#Туристы#Карта#Электронная карта
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
23 января 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
23 января 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
23 января 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
23 января 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Вчера, 11:14