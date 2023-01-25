От шопинга до тусовок: у Тюмени появилась интерактивная карта

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Весь город разделен на семь зон — «Курортники и шопоголики» (от улицы Алебашевской до улицы Тимофея Чаркова), «Приличный спальник» (от набережной Туры до улицы Алебашевской), «Студенты и движ» (от улицы Перекопской до Масловского взвоза), «Современный город» (от 50 лет Октября до 50 лет ВЛКСМ), «Парки и зоны отдыха» (от Запольной до Елецкой), «Торг уместен» (от улицы Мельникайте до Монтажников), «Исторический центр» (улицы Луначарского до улицы Перекопской).
У каждой из зон присутствует краткое описание — что там находится, какие проблемы имеются. К примеру у зоны «Студенты и движ» имеются проблемы с парковочными местами, а в «Приличном спальнике» — мало людей и отличие от «Исторического центра».
Ранее «Наш Город» писал, что эксперты назвали самые популярные зимние направления у тюменцев. В список российских городов вошли Сочи, Москва и Санкт-Петербург, а из заграничных стран наибольшим спросом у тюменцев в феврале пользуются Пхукет и Анталья.