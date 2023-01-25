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Организаторы ПМЭФ-2023 начали набирать волонтеров

25 января 2023, 17:51
Фото: photo.roscongress.org
Ассоциация волонтерских центров и Росконгресс анонсировали старт набора волонтеров, которые желают поучаствовать в организации ежегодного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который пройдет 7–18 июня. Обращаться с заявкой на участие можно до 28 февраля включительно.

Программой мобильности предусмотрен отбор 60 человек из разных городов России. Волонтерам предстоит готовить площадку для проведения форума, работать с тематическими стендами, сопровождать представителей массмедиа и других гостей.

Требования к волонтерам: наличие российского гражданства, возраст от 18 лет, знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate (B2). Огромным плюсом будет опыт работы в сфере добровольчества, подтвержденного платформой DOBRO.RU. Соискателям необходимо пройти процедуру регистрации и подать заявку на соответствующей странице сайта congress.ru.

При несоответствии заявки всем указанным требованиям в следующих этапах отбора она участвовать не будет. Подходящим кандидатам предложат тестирование в онлайн-режиме: их проверят на предмет знания иностранного языка, а также личностных качеств. Организаторы сообщили, что предусмотрены и беседы с членами оргкомитета и личные интервью. Последние будут проходить частично на английском языке.

Волонтерам, которые успешно пройдут все этапы, можно рассчитывать на бесплатный проезд до места проведения форума, а также на питание и проживание.

Следует отметить, что ПМЭФ представляет собой одно из крупнейших в мире деловых событий. Форуму уже 26 лет, а с 2006 года он проходит под патронатом главы государства и с его участием. Официальным информационным партнером ПМЭФ-2023 выступает федеральный медиахолдинг 1MI.

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