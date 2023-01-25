Организаторы ПМЭФ-2023 начали набирать волонтеров

При несоответствии заявки всем указанным требованиям в следующих этапах отбора она участвовать не будет. Подходящим кандидатам предложат тестирование в онлайн-режиме: их проверят на предмет знания иностранного языка, а также личностных качеств. Организаторы сообщили, что предусмотрены и беседы с членами оргкомитета и личные интервью. Последние будут проходить частично на английском языке.