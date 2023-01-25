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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

Сегодня, 04:26
Фото: 1MI

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Один человек погиб в жутком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром в Тобольском районе. На 260-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Lada Largus и Lada Vesta.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

В результате ДТП погиб водитель Lada Largus, водитель и пассажир второго автомобиля получили травмы, они госпитализированы.

В связи с аварией, автодорога частично перекрыта — транспортный поток организован по одной полосе. Движение автомобилей регулируют инспекторы ГИБДД.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице Запольной произошла массовая авария, в которой пострадали два человека. Из-за ДТП образовалась километровая пробка.

Стали известны подробности страшного ДТП на улице Запольной
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Гибель на дороге#Тюмень#Водители#Тюменская область#ДТП#Авария#Видео
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