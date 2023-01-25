На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Один человек погиб в жутком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром в Тобольском районе. На 260-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись Lada Largus и Lada Vesta.

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