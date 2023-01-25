На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В результате ДТП погиб водитель Lada Largus, водитель и пассажир второго автомобиля получили травмы, они госпитализированы.
В связи с аварией, автодорога частично перекрыта — транспортный поток организован по одной полосе. Движение автомобилей регулируют инспекторы ГИБДД.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице Запольной произошла массовая авария, в которой пострадали два человека. Из-за ДТП образовалась километровая пробка.