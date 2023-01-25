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МТС стала лауреатом номинации карьерного рейтинга Changellenge Best Company Award

25 января 2023, 12:56
Фото: МТС
МТС вошла в ТОП-10 самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей по результатам исследования Best Company Award компании Changellenge.

В опросе участвовало более 7000 студентов из ТОП-39 вузов России. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом, самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

«Только за последний год в ИТ мы выросли на 30%, увеличили инвестиции в заботу о здоровье и благополучии коллег: гибридные форматы работы, расширенные страховка и соцпакет, неисчерпаемые ресурсы для внутреннего обучения и дополнительные инвестиции для учебы вовне, упрощение корпоративных структур и цепочек согласования, а самое главное — амбициозные задачи по созданию новых решений для миллионов клиентов, твоих же близких, друзей и родных», — прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина.
Фото: МТС

Объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов. Среди телеком-компаний МТС третий год подряд занимает первое место.

«В рамках корпоративного университета для молодых специалистов у нас открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок „МТС Интро“ по разным направлениям — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Можно выбрать удобный график и совмещать с учебой. Так студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы. К нам ежегодно приходят более 500 студентов, от 40 до 60%, в зависимости от направления, остаются работать в МТС — внутренняя статистика подтверждается рейтингом BCA», — добавила Лариса Бодягина.

Церемония награждения победителей Best Company Award прошла 23 января. Платформа по работе с молодежью и брендом работодателя Changellenge проводит ее уже восьмой год подряд. 

#Анна Доронина#Общество
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