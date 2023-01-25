МТС стала лауреатом номинации карьерного рейтинга Changellenge Best Company Award

В опросе участвовало более 7000 студентов из ТОП-39 вузов России. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом, самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).