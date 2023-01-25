Концерт Инстасамки в Тюмени, рост цен на недвижимость, бизнесмены работают по найму

По данным опроса, 39% наемных работников из числа бывших предпринимателей планируют вновь заняться развитием своего дела. 20% — категорически не хотят. При этом, 72% опрошенных тюменцев отмечают, что хотели бы работать на себя. Только 28% в работе по найму абсолютно все устраивает.