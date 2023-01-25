Концерт Инстасамки в Тюмени, рост цен на недвижимость, бизнесмены работают по найму

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Родительский комитет Тюмени требует от губернатора Моора отменить концерт Инстасамки.
Член правления ТРК Андрей Генерозов, утверждает, что исполнительница представляет из себя «образ похотливого интернет-животного». В качестве доказательства своих слов Генерозов приводит текст одной из песен Инстасамки в своём обращении.
Отметим, что тур Инстасамки по РФ начнётся с 15 марта. 29 числа она приедет в Тюмень.
Рост цен на недвижимость в Тюмени за год составил более 20%.
Средняя стоимость квадратного метра в областной столице составляет 110,5 тысяч рублей. За год «квадрат» вырос в цене на 21,6%. При этом на вторичном рынке цены стали ниже. Аналогичная квартира может стоить на 3-7% дешевле, нежели новостройка.
В прошлом году в Тюмени было куплено 16 тысячи квартир, что на 5,3% превышает показатель продаж 2021 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на вторничном рынке недвижимости практически не осталось дешевых квартир.
Тюменские предприниматели переходят на работу по найму.
Почти у 67% сотрудников компаний опыт имеется опыт работы «на себя». Тюменские бизнесмены раньше занимались розничной торговлей, вели деятельность в сфере услуг и продаж.
По данным опроса, 39% наемных работников из числа бывших предпринимателей планируют вновь заняться развитием своего дела. 20% — категорически не хотят. При этом, 72% опрошенных тюменцев отмечают, что хотели бы работать на себя. Только 28% в работе по найму абсолютно все устраивает.