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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Концерт Инстасамки в Тюмени, рост цен на недвижимость, бизнесмены работают по найму

Сегодня, 19:04

Рост цен на недвижимость, бизнесмены работают по найму, концерт Инстасамки в Тюмени

В областной столице Родительский комитет требует от губернатора отменить концерт Инстасамки. Он призывает прислушаться к мнению Екатерины Мизулиной, которая напомнила о «прежних заслугах» девушки.

Родительский комитет Тюмени требует от губернатора Моора отменить концерт Инстасамки.  

Член правления ТРК Андрей Генерозов, утверждает, что исполнительница представляет из себя «образ похотливого интернет-животного». В качестве доказательства своих слов Генерозов приводит текст одной из песен Инстасамки в своём обращении.

Отметим, что тур Инстасамки по РФ начнётся с 15 марта. 29 числа она приедет в Тюмень.

Рост цен на недвижимость в Тюмени за год составил более 20%.      

Средняя стоимость квадратного метра в областной столице составляет 110,5 тысяч рублей. За год «квадрат» вырос в цене на 21,6%. При этом на вторичном рынке цены стали ниже. Аналогичная квартира может стоить на 3-7% дешевле, нежели новостройка.

В прошлом году в Тюмени было куплено 16 тысячи квартир, что на 5,3% превышает показатель продаж 2021 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на вторничном рынке недвижимости практически не осталось дешевых квартир.

Тюменские предприниматели переходят на работу по найму.

Почти у 67% сотрудников компаний опыт имеется опыт работы «на себя». Тюменские бизнесмены раньше занимались розничной торговлей, вели деятельность в сфере услуг и продаж.

По данным опроса, 39% наемных работников из числа бывших предпринимателей планируют вновь заняться развитием своего дела. 20% — категорически не хотят. При этом, 72% опрошенных тюменцев отмечают, что хотели бы работать на себя. Только 28% в работе по найму абсолютно все устраивает.

Тюменские предприниматели переходят на работу по найму
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Погода#Деньги#Тюменцы
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