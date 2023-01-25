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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Как шпроты: В тюменскую маршрутку №83 в час пик уместились 45 человек

25 января 2023, 17:09
Фото: 1MI

Как шпроты: 45 человек уместились в маршрутку №83 в Тюмени

Тюменец Кирилл Б. в паблике «ЧС Тюмень» сообщил, что в маршрутку №83 утром поместилось 45 человек. Некоторые переполненные автобусы даже не останавливаются на остановках и постоянно опаздывают.
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Тюмень
«В одно прекрасное утро, как всегда по расписанию маршрутка не приехала, собрался народ, а он собирается на всех остановках и в самый пик насчитал 45 человек в маршрутке (не спрашивайте как всё поместились), даже шпроты в банку так не помещаются», - отметил тюменец Кирилл Б.

Горожане сообщают что похожая ситуация и с автобусом №2. Они заполняются «на 100% и дальше едут без остановок».

Ранее «Наш город» сообщал, что 24 января в Тобольске девочка заплатила 168 рублей за 1 поездку в автобусе из-за сбоя.

В Тобольске девочка заплатила 168 рублей за проезд в автобусе из-за сбоя
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Автобусы#Тюменцы#Деньги
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