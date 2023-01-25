Как шпроты: В тюменскую маршрутку №83 в час пик уместились 45 человек

Как шпроты: 45 человек уместились в маршрутку №83 в Тюмени

Тюменец Кирилл Б. в паблике «ЧС Тюмень» сообщил, что в маршрутку №83 утром поместилось 45 человек. Некоторые переполненные автобусы даже не останавливаются на остановках и постоянно опаздывают.

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