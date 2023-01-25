Как шпроты: В тюменскую маршрутку №83 в час пик уместились 45 человек

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
«В одно прекрасное утро, как всегда по расписанию маршрутка не приехала, собрался народ, а он собирается на всех остановках и в самый пик насчитал 45 человек в маршрутке (не спрашивайте как всё поместились), даже шпроты в банку так не помещаются», - отметил тюменец Кирилл Б.
Горожане сообщают что похожая ситуация и с автобусом №2. Они заполняются «на 100% и дальше едут без остановок».
Ранее «Наш город» сообщал, что 24 января в Тобольске девочка заплатила 168 рублей за 1 поездку в автобусе из-за сбоя.