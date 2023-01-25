Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
«Любимый подрядчик губернатора» и «Кроль госконтрактов» — так в народе зовут «Мостострой-11». Компания практически всегда выполняет работы на самых важных объектах дорожной инфраструктуры Тюменской области.
Почему выбирают именно эту компанию? Формально, дело в том, что «Мостострой-11» имеет все необходимые активы и технику, чтобы успеть сдать работу в срок и не подставить представителей власти.
Неформально, дело в том, что организация может начать строительство раньше получения средств, а также имеет возможность сдать готовый объект, получив деньги позже.
В итоге «Мостострой-11» является неформальным монополистом в своей сфере.
За последние 10 лет на «Мостострой-11» было заведено 2 дела о банкротстве в качестве должника и 58 дел о банкротстве в качестве кредитора.
Всего в арбитражном суде с 2012 по 2022 было рассмотрено 773 дела, в которых организация выступала в качестве ответчика. Только за 2022 годы было рассмотрено 57 дел против «Мостостроя-11», общая сумма которых составила 92 миллиона рублей. В 2021 году таких дел было 52 и сумма превышала 102 миллиона.
Чаще всего компанию обвиняют в неисполнении обязательств по договорам подряда. Судятся с компанией самые заядлые заказчики работ — Уралуправтодор и ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог».
«Мостострой-11» также славится своим сомнительным отношением к персоналу. В связи с жалобами сотрудников организация не раз попадала в скандалы. Самым громким стало ЧП на стройке, где работала «дочка» компании — «Мостоотряд-36». Из-за некачественной организации работ погибла крановщица Эльвира Демидова.
Тогда выяснилось, что местные сотрудники, работающие с вредными и опасными условиями труда, не проинформированы об уровнях профессиональных рисков на рабочих местах. Они не проходили обучающие и проверочные мероприятия по охране труда.
Вдобавок было нарушено законодательство о промышленной безопасности и об охране труда. Прокурору пришлось возбудить в отношении организации филиала АО «Мостострой-11» территориальная фирма «Мостоотряд-36» дела об административных правонарушениях.
Так филиал АО «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей согласно постановлениям Северо-Уральского управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Тюменской области.
У компании есть филиалы в Московской области, Хабаровском и Краснодарском краях. Выручка от продажи «Мостостроя-11» в 2020 году превышала 22 миллиарда, чистая прибыль составляла 691 миллион, чистые активы — 7,7 миллиарда.
«Мостострой-11» получил уже более 400 госконтрактов. Так в 2022 году компания выиграла 20 тендеров на выполнение работ, общей стоимостью более 20,3 миллиарда рублей. За 2020 и 2021 компания под руководством Николая Руссу получила 37 контрактов на сумму более 27 миллиардов рублей.
Чаще всего заказчиком работ выступает ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог», за последние 5 лет доля контрактов с этим учреждением составила 24,7%, что принесло «Мостострою-11» 9,3 миллиарда рублей. На втором месте, среди заказчиков, Уралуправтодор. Контракты с этой компанией составляют всего 13,4% от общего числа, но они принесли компании Руссу 14,7 миллиарда рублей. 10,3% контрактов «Мостострой-11» заключил с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, получив за это более 12,2 миллиардов рублей.