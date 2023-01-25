Как «Мостострой-11» зарабатывает миллиарды на госконтратах

Чаще всего заказчиком работ выступает ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог», за последние 5 лет доля контрактов с этим учреждением составила 24,7%, что принесло «Мостострою-11» 9,3 миллиарда рублей. На втором месте, среди заказчиков, Уралуправтодор. Контракты с этой компанией составляют всего 13,4% от общего числа, но они принесли компании Руссу 14,7 миллиарда рублей. 10,3% контрактов «Мостострой-11» заключил с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, получив за это более 12,2 миллиардов рублей.