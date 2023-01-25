Изучают языки и IT: связисты назвали интересы учащихся Тюмени

Популярным форматом обучения по-прежнему остаются сайты с дистанционными курсами и интерактивными онлайн-уроками. Первую волну интереса к ним аналитики наблюдали еще во время пандемии, а за последний год мобильный трафик на ресурсы увеличился еще в 2,5 раза. Такие данные получили эксперты МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов.