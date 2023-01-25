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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Изучают языки и IT: связисты назвали интересы учащихся Тюмени

Сегодня, 10:24
Фото: Марина Дегтярева
Мобильный трафик на обучающие сайты с начала января вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику аналитики зафиксировали к ресурсам по изучению иностранных языков, программированию и IT. Трафик по этим направлениям в Тюменской области увеличился втрое.
Сюжет
Тюмень

В целом, тюменцы стали задумываться о своем будущем, изучать предложения на рынке образования и подбирать подходящую для себя профессию и вуз.

Популярным форматом обучения по-прежнему остаются сайты с дистанционными курсами и интерактивными онлайн-уроками. Первую волну интереса к ним аналитики наблюдали еще во время пандемии, а за последний год мобильный трафик на ресурсы увеличился еще в 2,5 раза. Такие данные получили эксперты МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов. 

Сами студенты Тюмени стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объём передачи данных учащихся вырос на 30%. В топе интересов платформы с видео-контентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Также молодежь активно пользуется такси, приложениями с картами.

Аналитики МегаФона выяснили, что тюменцы входят в список регионов Урала, где жители активно интересуются темой образования и получением дополнительных знаний. Все чаще они обращаются к онлайн-курсам и смотрят обучающие ролики прямо на смартфоне.

Свыше 95% всего трафика студентов сегодня приходится на скоростную сеть 4G, поэтому в компании также ищут и современные способы для ее улучшения. Например, недавно инженеры МегаФона на треть расширили частотную полосу в сетях LTE в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения.

#Анна Доронина#Общество#Тюмень
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