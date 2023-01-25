Из-за аварии с автобусом парализовано движение на улице Республики в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Машины перекрыли две полосы движения в сторону выезда из города. В результате ДТП пострадавших нет, ущерб от аварии небольшой.
По данным сервиса 2ГИС, к 18:10 в Тюмени отмечаются 8-балльные пробки. Вчера было 9 баллов. В городе в вечерний час пик произошло 5 аварий.
Сегодня «Наш город» сообщал о подробностях инцидента на трассе Тюмень – ХМАО. В ДТП двух автомобилей «Лада» погиб житель Московской области. Ещё два человека (из Сургута) были госпитализированы.