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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Из-за аварии с автобусом парализовано движение на улице Республики в Тюмени. Фото

25 января 2023, 13:32
Фото: 2ГИС

Парализовано движение на улице Республики в Тюмени из-за аварии с автобусом. Фото

В областной столице 25 января в районе улицы Республики, 203 столкнулись автобус и легковой автомобиль. По данным сервиса 2ГИС, в этом районе возникла 1,5 километровая пробка.

Машины перекрыли две полосы движения в сторону выезда из города. В результате ДТП пострадавших нет, ущерб от аварии небольшой.

По данным сервиса 2ГИС, к 18:10 в Тюмени отмечаются 8-балльные пробки. Вчера было 9 баллов. В городе в вечерний час пик произошло 5 аварий.

Сегодня «Наш город» сообщал о подробностях инцидента на трассе Тюмень – ХМАО. В ДТП двух автомобилей «Лада» погиб житель Московской области. Ещё два человека (из Сургута) были госпитализированы.

Появились подробности смертельной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#ГИБДД#Дороги#Безопасность на дорогах#Автобусы#Александр Мязин
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