билайн: дома студенты ищут информацию в интернете, а в дороге — развлекаются в сети

Кроме того, по результатам опроса, за городом молодежь предпочитает использовать мобильный интернет для отдыха и развлечений. В то же время поиск информации и чтение новостей в мессенджерах не попадает в топ-3 целей использования интернета. Если в городе новости читают 68% опрошенных молодых людей, то за городом — только 48%. Респонденты более старшего возраста за городом ищут информацию в интернете и читают новости в мессенджерах активнее ребят студенческого возраста.