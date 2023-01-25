4,2 млрд рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов направят «Россети Тюмень»

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Специалисты компании выполнят комплекс мероприятий на энергообъектах различных классов напряжения, расположенных в Тюменской области, Югре и ЯНАО. В распределительных сетях 0,4-20 кВ запланированы работы почти на 170 трансформаторных подстанциях. А на питающих центрах 35 кВ и выше работники предприятия проведут капитальный и средний ремонты 80 силовых трансформаторов, 195 разъединителей, 245 высоковольтных выключателей, заменят 1036 опорных изоляторов.
До наступления осенне-зимнего периода 2023-2024 «Россети Тюмень» отремонтируют свыше 1,6 тысячи км линий электропередачи. В частности, заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов и почти 38 км грозотроса для повышения грозоупорности линейных объектов. Помимо этого, будет расчищено 4,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей.
Запланированные работы будут выполнены до 1 октября и позволят «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей макрорегиона к отопительному сезону.