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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

4,2 млрд рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов направят «Россети Тюмень»

Сегодня, 12:07
Фото: «Россети Тюмень»

4,2 млрд рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов направят «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» в 2023 году выделит 4,2 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону 2023/2024, что на 10% превышает финансирование прошлого года.
Сюжет
Тюмень

Специалисты компании выполнят комплекс мероприятий на энергообъектах различных классов напряжения, расположенных в Тюменской области, Югре и ЯНАО. В распределительных сетях 0,4-20 кВ запланированы работы почти на 170 трансформаторных подстанциях. А на питающих центрах 35 кВ и выше работники предприятия проведут капитальный и средний ремонты 80 силовых трансформаторов, 195 разъединителей, 245 высоковольтных выключателей, заменят 1036 опорных изоляторов.

До наступления осенне-зимнего периода 2023-2024 «Россети Тюмень» отремонтируют свыше 1,6 тысячи км линий электропередачи. В частности, заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов и почти 38 км грозотроса для повышения грозоупорности линейных объектов. Помимо этого, будет расчищено 4,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей.

Запланированные работы будут выполнены до 1 октября и позволят «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить готовность электросетей макрорегиона к отопительному сезону.

#Тюмень#Общество
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