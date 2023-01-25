4,2 млрд рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов направят «Россети Тюмень»

До наступления осенне-зимнего периода 2023-2024 «Россети Тюмень» отремонтируют свыше 1,6 тысячи км линий электропередачи. В частности, заменят и усилят свыше 5,6 тысячи опор, смонтируют более 16 тысяч новых изоляторов и почти 38 км грозотроса для повышения грозоупорности линейных объектов. Помимо этого, будет расчищено 4,2 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, которая может стать причиной нарушения электроснабжения потребителей.