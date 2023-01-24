«Высветился номер как Госуслуги»: тюменка пожаловалась, что ей звонят мошенники

Злоумышленники звонят жителям Тюмени и представляются операторами портала «Госуслуги»

На мобильный номер местной жительницы позвонила оператор, сообщившая о полной готовности справки о налогах за 2022 год. Эта новость показалась тюменке подозрительной, о чем она написала в паблике «ЧС Тюмень».