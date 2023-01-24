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Posted Вчера, 20:28

Published Вчера, 20:28

Modified Сегодня, 02:01

Updated Сегодня, 02:01

«Высветился номер как Госуслуги»: тюменка пожаловалась, что ей звонят мошенники

Вчера, 20:28
Фото: 1MI

Злоумышленники звонят жителям Тюмени и представляются операторами портала «Госуслуги»

На мобильный номер местной жительницы позвонила оператор, сообщившая о полной готовности справки о налогах за 2022 год. Эта новость показалась тюменке подозрительной, о чем она написала в паблике «ЧС Тюмень».
«Позвонившая девушка рассказала, что может отправить справку на мою почту, но для этого мне надо сказать код, который есть в СМС! Когда я открыла сообщение, там было написано „Код восстановления доступа к учётной записи“. Я спросила, зачем восстанавливать, если она у меня работает. Она ответила, что после последних обновлений не все могут в неё зайти и вообще все коды так приходят. Я отказалась называть и положила трубку»,  — рассказала автор поста.

После этого разговора местная жительница набрала номер портала «Госуслуги». Оператор ответила ей, что специалисты сервиса подобную информацию никогда не запрашивают.

Ранее «Наш город» писал, что мошенники запустили в Екатеринбурге телеграм-бота, который рассылает местным жителям письма с  предложением проверить, есть ли они в списке мобилизованных.

Мошенники запустили telegram-бота, проверяющего список мобилизованных по всей РФ
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#Елена Чебоксарова#Мошенники#Госуслуги#Государство#Злоумышленники#Аферисты#Обман
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