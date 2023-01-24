«Высветился номер как Госуслуги»: тюменка пожаловалась, что ей звонят мошенники

Posted Вчера, 20:28
Published Вчера, 20:28
Modified Сегодня, 02:01
Updated Сегодня, 02:01
«Позвонившая девушка рассказала, что может отправить справку на мою почту, но для этого мне надо сказать код, который есть в СМС! Когда я открыла сообщение, там было написано „Код восстановления доступа к учётной записи“. Я спросила, зачем восстанавливать, если она у меня работает. Она ответила, что после последних обновлений не все могут в неё зайти и вообще все коды так приходят. Я отказалась называть и положила трубку», — рассказала автор поста.
После этого разговора местная жительница набрала номер портала «Госуслуги». Оператор ответила ей, что специалисты сервиса подобную информацию никогда не запрашивают.
Ранее «Наш город» писал, что мошенники запустили в Екатеринбурге телеграм-бота, который рассылает местным жителям письма с предложением проверить, есть ли они в списке мобилизованных.