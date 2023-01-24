Владимир Пискайкин предложил партиям оплачивать неустойку за отказ от мандата

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Эти деньги должны перекрыть потери бюджета при проведении довыборов.
«На заседании депутаты поддержали сложение депутатских полномочий Руссу Николая Александровича. По этому вопросу у меня был комментарий, а именно: Николай Руссу брал на себя обязательство перед избирателями отработать весь срок полномочий депутата. Теперь в связи с освободившимся мандатом будут назначены довыборы по округу 19. А это снова деньги из бюджета», - отметил Владимир Пискайкин.
Он полагает, что партии должны нести затраты на вынужденные избирательные кампании.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменскую областную Думу досрочно покидает глава «Мостостроя-11» Николай Руссу. О причинах ничего не сообщается.