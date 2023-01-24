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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Владимир Пискайкин предложил партиям оплачивать неустойку за отказ от мандата

Сегодня, 12:10
Фото: тг канал Владимир Пискайкин

Владимир Пискайкин предложил тюменским партиям платить за отказ от мандата

Депутат Тюменской обладумы Владимир Пискайкин высказался о сложении полномочий Руссу Николая Александровича. Он предложил партиям оплачивать неустойку, если их члены решили покинуть Тюменскую областную Думу.

Эти деньги должны перекрыть потери бюджета при проведении довыборов.

«На заседании депутаты поддержали сложение депутатских полномочий Руссу Николая Александровича. По этому вопросу у меня был комментарий, а именно: Николай Руссу брал на себя обязательство перед избирателями отработать весь срок полномочий депутата. Теперь в связи с освободившимся мандатом будут назначены довыборы по округу 19. А это снова деньги из бюджета», - отметил Владимир Пискайкин.

Он полагает, что партии должны нести затраты на вынужденные избирательные кампании.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменскую областную Думу досрочно покидает глава «Мостостроя-11» Николай Руссу. О причинах ничего не сообщается.

Депутаты рассмотрели заявление Николая Руссу о сложении полномочий
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Политика#Социальная политика#Региональная политика#Экономика#Деньги#Экономическая политика
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