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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Тюменской области собака застрелила мужчину из ружья

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI

Собака застрелила тюменца из ружья во время рыбалки

Тобольский суд рассмотрит необычное уголовное дело. Эльмара Т. обвиняют в убийстве по неосторожности. Всё произошло 30 октября прошлого года, тогда два приятеля рыбачили на озере Большой Шишкарым.

Первое заседание пройдёт 6 февраля.

«Кроме рыболовных снастей Эльмар прихватил с собой охотничье ружье ТОЗ-34 12 калибра. Заряженное и не поставленное на предохранитель ружье он положил в деревянные сани, где суетились две их охотничьи лайки. Одна из собак наступила лапой на спусковой крючок ружья, и оно выстрелило», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Пуля попала в спину Маннуру М., мужчина скончался. По версии следователей, Эльмар грубо нарушил правила обращения с оружием и проявил преступную небрежность.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе женщина умерла после удара в шею. Инцидент произошел ещё в 1997 году. Приговор вынесен 55-летнему тюменцу, он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда женщине на улице Почтовой в селе Черепаново. В момент совершения преступления Богданов, находясь в нетрезвом состоянии в доме по ул. Почтовая с. Черепаново Нижнетавдинского района. В ходе ссоры с гражданкой Е. вывел ее из дома в ограду и ударил кулаком в область шеи. Женщина скончалась прямо на улице. Анатолий пытался скрыть преступление, но 26 июля 1997 года её труп нашли местные жители и вызвали полицию.
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Похожий случай произошел в начале января, тогда 28-летний пострадавший был госпитализирован в одно из медучреждений Тюмени. Мужчина выпивал с приятелем в гараже, потом произошла драка.  В результате ссоры подозреваемый схватил палку и несколько раз ударил ею знакомого по голове. Пострадавший жив. 

Тюменец убил женщину ударом в шею
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Собака#Охота#Выстрел#Прокуратура
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