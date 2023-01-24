В Тюменской области собака застрелила мужчину из ружья

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе женщина умерла после удара в шею. Инцидент произошел ещё в 1997 году. Приговор вынесен 55-летнему тюменцу, он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда женщине на улице Почтовой в селе Черепаново. В момент совершения преступления Богданов, находясь в нетрезвом состоянии в доме по ул. Почтовая с. Черепаново Нижнетавдинского района. В ходе ссоры с гражданкой Е. вывел ее из дома в ограду и ударил кулаком в область шеи. Женщина скончалась прямо на улице. Анатолий пытался скрыть преступление, но 26 июля 1997 года её труп нашли местные жители и вызвали полицию.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Похожий случай произошел в начале января, тогда 28-летний пострадавший был госпитализирован в одно из медучреждений Тюмени. Мужчина выпивал с приятелем в гараже, потом произошла драка. В результате ссоры подозреваемый схватил палку и несколько раз ударил ею знакомого по голове. Пострадавший жив.