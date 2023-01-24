nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

В Тюмени следователи СКР расследуют противоправные действия с 10-летним мальчиком

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI

Следователи СКР ищут свидетелей противоправных действий с 10-летним тюменцем

В областной столице следователи СКР проводят проверку по сообщениям из СМИ о противоправных действиях с 10-летним мальчиком. Всё произошло возле торгового центра 16 января.
«Организована доследственная проверка по факту появившейся в СМИ информации о совершении неизвестными лицами противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка возле торгового центра, расположенного по улице Муравленко в городе Тюмени», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Свидетелей происшествия просят позвонить следователю по телефону: 8-904-491-43-25.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских школах на «Разговорах о важном» детям показывали певца Егора Крида. Урок прошел 23 января.

«Разговоры о важном»: В Тюмени на школьных уроках показали Егора Крида. Видео
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#СКР#Следователи#Жалобы
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
Вчера, 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
Вчера, 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
Вчера, 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
Вчера, 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Сегодня, 11:14