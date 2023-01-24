В Тюмени следователи СКР расследуют противоправные действия с 10-летним мальчиком

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
«Организована доследственная проверка по факту появившейся в СМИ информации о совершении неизвестными лицами противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка возле торгового центра, расположенного по улице Муравленко в городе Тюмени», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Свидетелей происшествия просят позвонить следователю по телефону: 8-904-491-43-25.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских школах на «Разговорах о важном» детям показывали певца Егора Крида. Урок прошел 23 января.