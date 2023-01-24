В Тюмени подорожала посуточная аренда квартир

В Тюмени вырос в два раза спрос на краткосрочную аренду квартир

В Тюмени более, чем в два раза вырос спрос на посуточную аренду жилья по итогам 2023 года. При этом интерес к квартирам –студиям вырос в 2,8 раз, двухкомнатным и однокомнатным квартирам — в 2,5 и 2 раза соответственно.

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