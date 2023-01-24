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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Тюмени подорожала посуточная аренда квартир

Сегодня, 04:22
Фото: 1MI

В Тюмени вырос в два раза спрос на краткосрочную аренду квартир

В Тюмени более, чем в два раза вырос спрос на посуточную аренду жилья по итогам 2023 года. При этом интерес к квартирам –студиям вырос в 2,8 раз, двухкомнатным и однокомнатным квартирам — в 2,5 и 2 раза соответственно.
Сюжет
Тюмень

Что касается стоимости аренды, то по данным аналитиков «Авито Недвижимость», она подорожала незначительно — в среднем на 20%. В среднем за сутки съема жилья придется заплатить 1 тысячу 800 рублей. Аренда студий, в частности, стоит 1600 рублей, однокомнатных квартир — 1700 рублей, двухкомнатных и трехкомнатных — от 2200 до 3200 рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на рынке жилья практически не осталось бюджетных вариантов недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью не более 20 квадратных метров составляет 1 миллион 600 -1 миллион 900 тысяч рублей. Самую дешевую квартиру продают в Тюмени за 800 тысяч рублей.

В Тюмени заканчивается бюджетное жилье
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аренда жилья#Аренда#Квартиры#Квартиры-студии#Тюмень#Тюменская область
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