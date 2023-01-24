В Тюмени подорожала посуточная аренда квартир

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Что касается стоимости аренды, то по данным аналитиков «Авито Недвижимость», она подорожала незначительно — в среднем на 20%. В среднем за сутки съема жилья придется заплатить 1 тысячу 800 рублей. Аренда студий, в частности, стоит 1600 рублей, однокомнатных квартир — 1700 рублей, двухкомнатных и трехкомнатных — от 2200 до 3200 рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на рынке жилья практически не осталось бюджетных вариантов недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью не более 20 квадратных метров составляет 1 миллион 600 -1 миллион 900 тысяч рублей. Самую дешевую квартиру продают в Тюмени за 800 тысяч рублей.