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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Тюмени отправили за решетку организатора финансовой пирамиды. Он украл 61 миллион

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI

В Тюмени осудили организатора финансовой пирамиды, похитившего у тюменцев 61 млн руб

К пяти годам лишения свободы приговорил суд тюменского организатора финансовой пирамиды. Тюменец обманным путем украл у жителей областной столицы 61 миллион рублей.
Сюжет
Тюмень

31-летний бывший генеральный директор ООО «Резана-Финанс» в ноябре 2015 года открыл офис компании в Тюмени. В течение двух лет, с 2016 по 2018, он вел свою мошенническую деятельность. В СМИ была запущена рекламная кампания для привлечении денежных средств.

Доверчивых граждан завлекали процентами, намного выше банковских (3 — 4% ежемесячно). Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты займодавцам начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов. Компания действовала по принципу финансовой пирамиды.

За два года от действий афериста пострадали 157 человек.

Ленинский суд приговорил бывшего гендиректора к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с мужчины взыскали всю похищенную сумму в размере 61 миллиона рублей.

В 2018 мужчина уже был осужден за аналогичное мошенничество — в Пензе. Там он украл у населения по такой же схеме порядка 27,5 миллионов рублей и был отправлен в исправительную колонию общего режима на четыре с половиной года. В 2019 году ООО «Резана-Финанс» исключили из единого государственного реестра юридических лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года на 8,5% увеличилось число мошеннических преступлений. За год от действий аферистов пострадали около четырех тысяч жителей региона.

Тюменцы стали меньше хулиганить, но больше мошенничать
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Суд#Мошенничество#Финансовая пирамида#Общество#Новости тюмени#Происшествия
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