В Тюмени отправили за решетку организатора финансовой пирамиды. Он украл 61 миллион

В 2018 мужчина уже был осужден за аналогичное мошенничество — в Пензе. Там он украл у населения по такой же схеме порядка 27,5 миллионов рублей и был отправлен в исправительную колонию общего режима на четыре с половиной года. В 2019 году ООО «Резана-Финанс» исключили из единого государственного реестра юридических лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.