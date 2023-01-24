В Тюмени отправили за решетку организатора финансовой пирамиды. Он украл 61 миллион

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 07:19
31-летний бывший генеральный директор ООО «Резана-Финанс» в ноябре 2015 года открыл офис компании в Тюмени. В течение двух лет, с 2016 по 2018, он вел свою мошенническую деятельность. В СМИ была запущена рекламная кампания для привлечении денежных средств.
Доверчивых граждан завлекали процентами, намного выше банковских (3 — 4% ежемесячно). Денежные средства передавались по договорам займа. Для создания видимости исполнения обязательств в ряде случаев производились выплаты займодавцам начисленных процентов и возврат сумм займа за счет средств других клиентов. Компания действовала по принципу финансовой пирамиды.
За два года от действий афериста пострадали 157 человек.
Ленинский суд приговорил бывшего гендиректора к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с мужчины взыскали всю похищенную сумму в размере 61 миллиона рублей.
В 2018 мужчина уже был осужден за аналогичное мошенничество — в Пензе. Там он украл у населения по такой же схеме порядка 27,5 миллионов рублей и был отправлен в исправительную колонию общего режима на четыре с половиной года. В 2019 году ООО «Резана-Финанс» исключили из единого государственного реестра юридических лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года на 8,5% увеличилось число мошеннических преступлений. За год от действий аферистов пострадали около четырех тысяч жителей региона.