В Тюмени на улице Сакко дороги и тротуары забиты припаркованными машинами. Фото

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Здесь фактически работает только одна полоса для движения транспорта.
«На ул. Сакко, напротив БЦ «Садовый Посад», на проезжей части машины стоят аж в три ряда!», - сообщают подписчики «Нашего города».
Вчера «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени жители домов на улицах Орджоникидзе, 7, Комсомольская, 44 и Свердлова, 12, делят парковку на 40 мест. Местным жителям не выдают абонементов на местные платные парковки.