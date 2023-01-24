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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Тюмени на улице Сакко дороги и тротуары забиты припаркованными машинами. Фото

Сегодня, 11:57
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на улице Сакко автомобили паркуют уже в три ряда

В областной столице 24 января на улице Сакко автомобили ставят в три ряда. Пешеходные тротуары тоже забиты транспортными средствами, сообщают подписчики «Нашего города».

Здесь фактически работает только одна полоса для движения транспорта.

«На ул. Сакко, напротив БЦ «Садовый Посад», на проезжей части машины стоят аж в три ряда!», - сообщают подписчики «Нашего города».

Вчера «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени жители домов на улицах Орджоникидзе, 7, Комсомольская, 44 и Свердлова, 12, делят парковку на 40 мест. Местным жителям не выдают абонементов на местные платные парковки.

В центре Тюмени горожане не могут парковать свои машины на бесплатных парковках
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Дороги#Погода#Жалобы
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