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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Тюмени главный корпус ТюмГУ достроен до третьего этажа

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI

В Тюмени к лету завершат возведение каркаса главного корпуса ТюмГУ

В Тюмени продолжаются работы по строительству главного корпуса Госуниверситета на улице Республики, 9. В настоящее время компания «Мостострой-11» уже завершила работы по возведению третьего этажа здания.
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Тюмень

По планам подрядной организации, летом строители приступят к обустройству кровли здания. Тогда же начнутся работы по устройству фасада, монтажу внешних и внутренних инженерных сетей. Трудиться на объекте будут порядка пяти сотен специалистов, — пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что строительство нового корпуса ТюмГУ общей площадью 33 тысяч квадратных метров началось в ноябре 2021 года. По планам в новом корпусе разместят лингафонные и компьютерные кабинеты, концертный зал, столовую. В эксплуатацию объект сдадут в апреле 2024 года.

Строительство главного корпуса ТюмГУ планируют завершить к апрелю 2024 года
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ТюмГУ#Строительство и архитектура#Тюмень#Строительство#Строительные работы#Тюменская область
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