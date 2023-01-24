В Тюмени главный корпус ТюмГУ достроен до третьего этажа

Ранее «Наш Город» писал, что строительство нового корпуса ТюмГУ общей площадью 33 тысяч квадратных метров началось в ноябре 2021 года. По планам в новом корпусе разместят лингафонные и компьютерные кабинеты, концертный зал, столовую. В эксплуатацию объект сдадут в апреле 2024 года.