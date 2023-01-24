В Тюмени главный корпус ТюмГУ достроен до третьего этажа

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По планам подрядной организации, летом строители приступят к обустройству кровли здания. Тогда же начнутся работы по устройству фасада, монтажу внешних и внутренних инженерных сетей. Трудиться на объекте будут порядка пяти сотен специалистов, — пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что строительство нового корпуса ТюмГУ общей площадью 33 тысяч квадратных метров началось в ноябре 2021 года. По планам в новом корпусе разместят лингафонные и компьютерные кабинеты, концертный зал, столовую. В эксплуатацию объект сдадут в апреле 2024 года.