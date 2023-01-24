В центре Тюмени крупная пробка на 6 километров из-за жуткого ДТП

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Всего в центре города произошло 3 аварии. ДТП осложняют дорожную ситуацию и на Червишевском тракте.
«Запольная - 50 лет ВЛКСМ. Пробка от центра города аж до моста на Пермякова», - отмечает подписчик сервиса 2ГИС.
«Наш город» 24 января сообщал, что в центре Тюмени. Здесь столкнулись две легковые машины и «Газель». От удара фургон опрокинулся на правый бок. По предварительным данным, пострадали 2 человека.