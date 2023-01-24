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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В центре Тюмени крупная пробка на 6 километров из-за жуткого ДТП

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI

Из-за жуткого ДТП около центра Тюмени возникла пробка на 6 километров

Крупная пробка почти на 6 километров образовалась практически в центре Тюмени. К 17:50 заторы в областной столице растянулись на 6 километров, сообщает сервис 2ГИС. Скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч.

Всего в центре города произошло 3 аварии. ДТП осложняют дорожную ситуацию и на Червишевском тракте.

«Запольная - 50 лет ВЛКСМ. Пробка от центра города аж до моста на Пермякова», - отмечает подписчик сервиса 2ГИС.

«Наш город» 24 января сообщал, что в центре Тюмени. Здесь столкнулись две легковые машины и «Газель». От удара фургон опрокинулся на правый бок. По предварительным данным, пострадали 2 человека.

В Тюмени на улице Запольной произошло массовое ДТП. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Жалобы#Погода
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