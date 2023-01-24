nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

В ГАУ Северного Зауралья приготовили подарок для молодежи в День студента

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI

В Тюмени 25 января для студентов откроется Центр молодежных инициатив

Торжественное открытие центра пройдет завтра, в 15.00, в ГАУ Северного Зауралья по адресу Рощинское шоссе, 2, к. 12, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В центре молодежь получит возможность спланировать свое профессиональное развитие, а также реализовать собственные идеи путем развития социальных проектов.

АНО «Цент Международных Молодёжных инициатив» — структурное подразделение молодежной политики, созданное для реализации студенческих идей, где юноши и девушки приобретают новые знания, навыки и умения. Работает с 2020 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что студент ТИУ вышел к городской администрации с первомайскими лозунгом, после чего сотрудники полиции допрашивали его около 5 часов в участке, а затем обыскивали дом.

Тюменского студента почти 5 часов допрашивали после одиночного пикета
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Студенты#Праздник#Праздники#Бесплатное мероприятие#Молодежь
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
Вчера, 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
Вчера, 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
Вчера, 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
Вчера, 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Праздники кончились, а подарки нет: крупный застройщик сообщил о предложениях января
Сегодня, 11:14