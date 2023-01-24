В ГАУ Северного Зауралья приготовили подарок для молодежи в День студента

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
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Updated Сегодня, 16:51
В центре молодежь получит возможность спланировать свое профессиональное развитие, а также реализовать собственные идеи путем развития социальных проектов.
АНО «Цент Международных Молодёжных инициатив» — структурное подразделение молодежной политики, созданное для реализации студенческих идей, где юноши и девушки приобретают новые знания, навыки и умения. Работает с 2020 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что студент ТИУ вышел к городской администрации с первомайскими лозунгом, после чего сотрудники полиции допрашивали его около 5 часов в участке, а затем обыскивали дом.