В GameDev-пространстве тюменские школьники разрабатывают уникальный софт и 3D-модели

Posted 24 января 12:42
Published 24 января 12:42
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Базу знаний и навыков им обеспечивает учебная программа. Она составлена таким образом, чтобы школьники постепенно погружались в мир игровой разработки, но при этом сразу работали над проектами. Благодаря этому в конце учебного года у каждого школьника или группы есть собственный проект, который они самостоятельно создали с нуля: написали сценарий, продумали игровую механику и локации, создали героев и интерфейс.
Конечно, такие игры не предназначены для выпуска в тираж. Но и цель у них другая — дать каждому школьнику, который интересуется этим направлением, навыки разработки игр. С каждым годом обучения в классе он может развивать их: level-up будет сложнее, модели персонажей станут более детализированными и т.д.
Ученики тюменской «GameDev-станции» уже активно участвуют в прикладных проектах. Первым большим достижением можно считать созданные учениками 3D-модели тюменских купцов. Они появились в приложении дополненной реальности, с помощью которого улица Дзержинского в Тюмени будет «оживать».
Чтобы собрать в Тюмени сообщество игровых разработчиков, в 2022 году впервые провели фестиваль GameDev. На нем собрались не только юные игроделы и те, кто только мечтает создавать игры, но и IT-эксперты, маститые разработчики, концепт-художники, гейм-дизайнеры. Благодаря этому, молодые ребята получили заряд вдохновения и новых знаний.
Сейчас по программам «GameDev-станции» учатся более 120 школьников. Ближайший набор будет в сентябре 2023 года. Но специально для тех, кто хочет окунуться в мир создания игр, преподаватели класса раз в месяц проводят бесплатные мастер-классы. области.