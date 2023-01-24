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Posted 24 января 12:42

Published 24 января 12:42

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В GameDev-пространстве тюменские школьники разрабатывают уникальный софт и 3D-модели

24 января 2023, 12:42
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Обучение новых ИТ-кадров необходимое условие для развития отечественной игровой индустрии. Поэтому в Тюменской области открылся класс «GameDev-станция». Уже два года школьники здесь разрабатывают здесь уникальные софты и 3D-модели, сообщает департамент информатизации региона.

Базу знаний и навыков им обеспечивает учебная программа. Она составлена таким образом, чтобы школьники постепенно погружались в мир игровой разработки, но при этом сразу работали над проектами. Благодаря этому в конце учебного года у каждого школьника или группы есть собственный проект, который они самостоятельно создали с нуля: написали сценарий, продумали игровую механику и локации, создали героев и интерфейс.

Конечно, такие игры не предназначены для выпуска в тираж. Но и цель у них другая — дать каждому школьнику, который интересуется этим направлением, навыки разработки игр. С каждым годом обучения в классе он может развивать их: level-up будет сложнее, модели персонажей станут более детализированными и т.д.

Ученики тюменской «GameDev-станции» уже активно участвуют в прикладных проектах. Первым большим достижением можно считать созданные учениками 3D-модели тюменских купцов. Они появились в приложении дополненной реальности, с помощью которого улица Дзержинского в Тюмени будет «оживать».

Чтобы собрать в Тюмени сообщество игровых разработчиков, в 2022 году впервые провели фестиваль GameDev. На нем собрались не только юные игроделы и те, кто только мечтает создавать игры, но и IT-эксперты, маститые разработчики, концепт-художники, гейм-дизайнеры. Благодаря этому, молодые ребята получили заряд вдохновения и новых знаний. 

Сейчас по программам «GameDev-станции» учатся более 120 школьников. Ближайший набор будет в сентябре 2023 года. Но специально для тех, кто хочет окунуться в мир создания игр, преподаватели класса раз в месяц проводят бесплатные мастер-классы. области.

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