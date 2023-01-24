В GameDev-пространстве тюменские школьники разрабатывают уникальный софт и 3D-модели

Базу знаний и навыков им обеспечивает учебная программа. Она составлена таким образом, чтобы школьники постепенно погружались в мир игровой разработки, но при этом сразу работали над проектами. Благодаря этому в конце учебного года у каждого школьника или группы есть собственный проект, который они самостоятельно создали с нуля: написали сценарий, продумали игровую механику и локации, создали героев и интерфейс.