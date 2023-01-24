В автобусах Тюмени большие конфликты возникают даже из-за сдачи

Из-за сдачи в автобусах Тюмени возникают большие конфликты

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, как в городском общественном транспорте возникают конфликты. Кондуктор автобуса № 54 не смогла сдать сдачу пассажиру с 1000 рублей, молодой человек спокойно вышел из транспортного средства. Но потом в автобусе разгорелся конфликт.