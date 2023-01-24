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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В автобусах Тюмени большие конфликты возникают даже из-за сдачи

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI

Из-за сдачи в автобусах Тюмени возникают большие конфликты

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, как в городском общественном транспорте возникают конфликты. Кондуктор автобуса № 54 не смогла сдать сдачу пассажиру с 1000 рублей, молодой человек спокойно вышел из транспортного средства. Но потом в автобусе разгорелся конфликт.
«Зашёл молодой человек и подаёт кондуктору 1000 рублей, на что получил ответ, что сдачи нет, причём спокойно. Здесь же мужчина предложил заплатить за него, но молодой человек вышел из автобуса, не смотря на то, что кондуктор даже ни слова не сказала и не указала на выход. Тут же, как это часто бывает, из числа пассажиров нашлись доброжелатели, которые набросились на кондуктора с оскорблениями», — отмечает подписчица Наталья.

Мужчина попытался успокоить дам, но на кондуктора «свалились все грехи мира». Одна из пассажирок даже звонила на горячую линию «Тюменьгортранса».

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в городских пабликах появились сразу несколько жалоб на работу маршрута № 66. «Раньше без проблем каждые, 10 минут, что случилось, этой зимой?», — задаются вопросом тюменцы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Дороги#Жалобы
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